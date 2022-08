Kleine Runde der Rocketbeans bei der Bohndesliga

Klein, aber fein war die erste offizielle Folge der Bohndesliga für die aktuelle Fußball Saison 2022/2023. Bei der ersten Folge waren zur Analyse lediglich Nils Bomhoff, Tobias Escher und Nico Backspin anwesend. Nico übernahm in dieser Folge sogar den Kopf des Tisches, obwohl Nico wie gewohnt durch die Sendung moderierte. Bohndesliga ist und bleibt auf Rocket Beans TV ein spannendes Format und ist auch hinsichtlich der Klickzahl ein Erfolgsgarant. Nach knapp zwei Tagen klickten bereits über 78.000 YouTube-Nutzer auf das Video. Auch in dieser Folge ging es heiß her. Grund dafür waren einige kontroverse Themen, die der erste Spieltag direkt mit sich brachte.

Skandal beim Ligaauftakt

Am meisten hatten die Rocketbeans über das Spiel 1.FC Köln gegen Schalke 04 zu diskutieren. Hierbei standen gleich zwei potentielle Fehlentscheidungen im Raum. Die YouTube-Gemeinde kommentiere hierzu auch fleißig in den Kommentaren. Zunächst gab es das zurückgepfiffene Abseitstor. Dieses wurde durch den VAT aberkannt. So ganz einig waren die Bohnen hierbei nicht. Schlussendlich ging es um die versperrte Sicht. Somit konnte der Torwart den Ball nicht sehen. Der Schalker Spieler stand hierbei im Abseits. Die nächste strittige Entscheidung folgte auf dem Fuße. Denn Drexler kassierte glatt Rot bei einem Tritt in die Wade. Auch hier waren die Rocketbeans sich nicht einig. Schlussendlich hinterlassen aber beide Situationen einen faden Beigeschmack, da dadurch das Spiel entschieden worden ist.

Bayern wird Deutscher Meister

Es war eine Demütigung am 1.Spieltag. Mit 1-6 ging Eintracht Frankfurt beim amtierenden Meister FC Bayern München unter. So könnte man glatt wieder davon ausgehen, dass die Rocketbeans dem Meister gratulieren. Laut den Bohnen ist der FC Bayern das Maß aller Dinge und sollte somit wieder souverän deutscher Meister werden. Schade für alle YouTube Zuschauer war jedoch, dass Etienne Garde nicht zugegen war. Er hätte bestimmt in seiner sympathischen Art die Eintracht hinsichtlich Taktik und Hingabe in der Luft zerrissen. Gerade nach den guten Vorbereitungsspielen ist diese herbe Klatsche gegen Erzfeind Bayern München doppelt bitter.