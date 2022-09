Der beste Zeitpunkt für Online-Videospiele

Online-Videospiele können sich als hervorragende Freizeitbeschäftigung bieten. Natürlich stellt sich immer die Frage, wann für sie eigentlich der beste Zeitpunkt ist, wenn es den überhaupt gibt. Leidenschaftliche Spieler können sich durch Videospiele zu sehr ablenken, wenn sie eigentlich einen straffen Terminplan haben. Anstatt produktiv zu sein und wirklich wichtige Dinge zu erledigen, haben sie vielleicht viel Spaß am Spiel, verlieren jedoch jede Menge Zeit. Auf der anderen der Seite kann das Leben etwas eintönig sein, wenn man sich nur mit Arbeit beschäftigt und Spielen keinen Raum lässt. Es gilt entsprechend, das richtige Gleichgewicht zu finden, was für jeden Spieler anders gestaltet sein kann.

Wie lange dauert eine Spielrunde?

Online-Videospiele können unterschiedlich lang sein. Bei Rollenspielen sowie Multiplayer-Spielen haben Sie im Grunde immer etwas zu tun. Die Aufgaben können recht lang oder über den Tag als Tagesaufgaben verteilt sein. Möglicherweise müssen Sie sich mehrmals täglich einloggen, um Boni zu erhalten und eine bestimmte andere Tagesaufgaben abzuholen. Slots hingegen sind von wesentlich kürzerer Dauer, sodass Sie jederzeit ein paar vulkan vegas freispiele spielen könnten.

Sind Videospiele überhaupt sinnvoll?

Kritiker von Videospielen werden immer behaupten, dass sie vollkommen sinnlos seien und keinerlei Mehrwert bieten. Daher werden sie jederzeit behaupten, dass es keinen perfekten Zeitpunkt für Online-Videospiele geben könnte. Am besten würde man sie vielleicht gar nicht spielen.

Die Realität ist jedoch, dass Online-Videospiele einfach eine moderne Version anderer Spiele sind. Haben früher Menschen lieber den ganzen Tag auf dem Bolzplatz oder Brettspiele gespielt, spielen diese heute eher Online-Videospiele. Entgegen weit verbreiteter Annahme sind Online-Videospiele sogar gesund. Möglicherweise sind sie nicht dahingehend gesund, da man durch sie eher im Haus sitzt. Forscher haben allerdings herausgefunden, dass sie einige Vorteile mit sich bringen können:

Online-Videospiele verbessern das Gedächtnis: Sie müssen unter Umständen Aufgaben lösen und sich merken, welche Stationen Sie zur Aufgabenerfüllung besuchen müssen.

Problemlösung: Insbesondere strategische Spiele wirken sich vorteilhaft auf Ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen, aus.

Bessere Laune: Online-Videospiele versetzen Sie in eine andere Welt, in der Sie entspannen und von Alltagssorgen Abstand nehmen können.

Mehr Spaß im Leben: Wer beim Spielen Spaß hat, der profitiert von besserem Allgemeinwohl

Ausbauen sozialer Fähigkeiten: Zahlreiche Spiele haben eine gesellschaftliche Komponente, was zu Erlangung besserer sozialer Fähigkeiten behilflich werden kann.

Internationaler Austausch: Online-Videospiele werden auf der ganzen Welt gespielt. Sie können Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen, mehr über andere Kulturen erfahren und teilweise auch Freundschaften schließen.

Einflüsse auf den besten Zeitpunkt für Online-Videospiele

Der beste Zeitpunkt für Online-Videospiele hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Dazu gehören:

Die Alltagsroutine

Die Art des Spiels

Generelle Spieldauer

Jahreszeit

Der Grund für Videospiele

Der beste Zeitpunkt kommt auf Ihren Alltag an

Jeder von uns hat heutzutage einen anderen Tagesablauf. Während manche tagsüber arbeiten, arbeiten andere eher Abends und Personen im Homeoffice arbeiten häufig mehr in Gleitzeit. Die Arbeitszeiten bestimmen, wann Sie Freizeit haben und sich mit Videospielen befassen können. Das heißt, dass für Sie persönlich der perfekte Zeitpunkt morgens sein könnte, wenn Sie ab mittags oder nachmittags arbeiten. Wer hingegen tagsüber arbeitet, hat seine Aufgaben in der Regel bis 19 Uhr am Abend erledigt, sodass er sich seinen Videospielen widmen kann.

Die Art des Videospiels

Sofern Sie sich Videospielen widmen, die Sie allein spielen können, ist die Zeiteinteilung ziemlich frei. Sie könnten jederzeit ein paar Runden spielen. Bei Rollenspielen hingegen müssten Sie hingegen erst warten, bis Ihre Teamfreunde online sind. Auch dies kann wieder von unterschiedlichen Zeitzonen abhängen. Solange Ihr Team ungefähr aus der gleichen Zeitzone kommt, werden Sie sich darum nicht sorgen müssen. Mit Teammitgliedern aus den USA würde sich Ihre Spielzeit auf ab etwa 22 Uhr abends verschieben.

Die Hauptsaison für Spiele

In den Frühlings- und Sommermonaten sind auch leidenschaftliche Spieler eher draußen unterwegs, fahren in den Urlaub oder treffen sich mit Freunden zu Grillabenden. Ab Herbst kommen neue Videospiele auf den Markt oder zumindest Updates zu bereits bestehenden Online-Videospielen. Das sollte nicht sonderlich verwundern, in der kalten und verregneten Zeit kann man ohnehin seine Zeit am besten in den eigenen vier Wänden verbringen. Wer jedoch keine Familie hat, der verbringt seine Zeit natürlich auch im Sommer mit Spielern.

Der Hauptgrund für Online-Videospiele

Unter den Spielern gibt es unterschiedliche Kategorien. Auf der einen Seite gibt es Spieler, die mehr aus gesellschaftlichen Gründen Spiele spielen. Sie werden mindestens eine Stunde im Spiel verbringen, um sich mit anderen Spielern auszutauschen und sich einfach ein wenig zu unterhalten. Professionelle Spieler verbringen mehrere Stunden am Tag mit dem Spielen. Sie sind daran interessiert, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und einer der besten zu werden oder auch zu bleiben. Das kann sie zu Wettbewerben fühlen, für die sie viel Geld gewinnen könnten. Solcherlei professionelle Spieler machen Ihr Hobby häufig ebenfalls zum Beruf, sodass sie Ihre Spielsitzungen streamen und durch Streams Geld verdienen.