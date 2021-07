Was wollen alle Spieler? Geld verdienen oder einfach Spaß haben?

Wenn man sich in der Community ein wenig umhört, ist schnell ersichtlich, dass die Zahl der Spieler in Zeiten von Corona massiv zugenommen hat. Nicht etwa deshalb, weil Corona Leute dazu animiert, im Internet zu zocken, sondern vielmehr deshalb, weil das gesellschaftliche Leben weitgehend eingefroren und verboten wurde. Lockdowns am laufenden Band sorgten dafür, dass diverse Vereine, Lokale und Betriebe zum Stillstand verdonnert wurden. Wer bis dahin ins Casino ging, um sich bei abwechslungsreichen, kurzweiligen Spielen zu amüsieren und mit Glück sein Geld zu vermehren, musste ins Internet ausweichen. Zum Glück ist das Angebot im Internet gigantisch. Wer das Geschehen ein wenig verfolgt, muss eines neidlos anerkennen: Die Anbieter leisten ganze Arbeit. Online Casinos schießen wie die Pilze aus dem Boden. So kommt es, dass Online Casinos, wenn man die nüchternen Fakten betrachtet, vieles bietet, was landbasierte Spielhallen nicht bieten können. Wollen Sie Beispiele? Gerne. Das Online Casino kann überall bedient werden, es spielt keine Rolle, ob am PC im heimischen Wohnzimmer oder auf dem Smartphone auf einer Parkbank zockt. Online Casinos haben 24/7 geöffnet und verlangen keinen Eintritt. Und Sie bieten einen anonymen Zugang. Dass die Online Portale eine größere Spielevielfalt als die allermeisten Spielbanken haben, ist klar. Denn wer hat den Platz, um über 1000 verschiedene Spiele, darunter meist über 100 Tischspiele zugleich anbieten zu können? Oder wie ist es mit einem Casino mit Bonus? Kann das die Spielothek Ihrer Stadt auch? Und jetzt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum Spieler eben solche Games spielen und was sie dabei so toll finden. Es gibt in diesem Segment sogar auf Twitch bereits Lets Player, die lange Casino-Sessions für ihre Zuschauer streamen.

Kurzweilige Unterhaltung

Das erste Motiv ist tatsächlich die kurzweilige Unterhaltung. Nehmen wir an, jemand hat einen langen Arbeitstag vor sich. Und weil die Gelegenheit gerade verlockend ist, ist der Gedanke, schnell ein paar spannende Spiele zu spielen, verlockend. Wo kann man das besser als im Online Casino? Niemand beginnt wegen 10 Minuten Kaffeepause einen Kampf bei World of Warcraft oder CS:GO. Aber ein paar Runden Roulette oder einige Drehs bei einem der vielen Slots? Da spricht nichts dagegen.

Generell will jeder von uns unterhalten werden. Wer gerade ohne Gesprächspartner ist und wer zudem gerade einem Corona-Lockdown ausgesetzt ist, steht schnell alleine da und muss sich anderweitig amüsieren. Und da kommen solche Spiele natürlich gerade recht.

Finanzielle Gründe

Dieser Grund ist vielleicht nicht der allerbeste, aber er ist ein ehrlicher. Wir Menschen lieben die Herausforderung. Wenn wir wittern, dass wir aus ein wenig Geld noch viel mehr Geld machen können, ist unser Jagdinstinkt geweckt. Wir wollen mehr gewinnen. Dieser Wunsch wurde uns in die Wiege gelegt. Und weil man in Online Casinos natürlich auch um richtiges Geld spielen kann, ist es für viele Glücksritter ein guter Grund, sich mit derlei Spielen zu amüsieren. Denn wenn das Bauchgefühl stimmt und man sein Glück versucht, kann man mitunter schöne Gewinne einsammeln. Was man freilich nicht tun sollte, aber das wissen die meisten ohnehin selbst – mit Geldern spielen, die man fürs tägliche Leben unbedingt braucht. Gegen das Spiel mit dem „überschüssigen“ Risikokapital ist nichts einzuwenden.

Wohltätige Zwecke

Das ist etwas, was sich viele Spieler gar nicht richtig vorstellen können, was aber tatsächlich so ist. Eine nicht so kleine Zahl von Spielern versucht, ein paar Euro für wohltätige Zwecke zu gewinnen. Wenn jemand zum Beispiel 100 Euro übrig hat und es sich als Ziel setzt, daraus mehr zu machen, um mehr zu spenden, dann versucht er das nicht selten beim Glücksspiel. Theoretisch kann man, wenn man mutig ist und ein gutes Bauchgefühl hat, bei Roulette das Kapital mit nur einer Runde verdoppeln, indem man eine konservative Wette auf „Rot“ oder „Schwarz“ eingeht und gewinnt. Bei einer Chance, die fast 50/50 ist, ist das ein überschaubares Risiko.

Soziale Gründe

Was unwirklich klingt, ist Realität. Manche von uns gehen in die Disco um neue Bekanntschaften zu machen, wieder andere ins Fitnessstudio und noch andere eben ins Casino. Man geht immer dorthin, wo man sich wohlfühlt und wo man der Meinung ist, Leute zu treffen, die einem ähnlich gesonnen sind. Wer dem Glücksspiel nicht abgeneigt ist, wünscht sich natürlich einen Freundeskreis oder einen Partner, der ähnlich tickt und solche Unternehmungen gerne mitmacht. Der Gang ins Casino ist deshalb nicht abwegig, wie Sie sehen. Und tatsächlich mischen sich immer wieder Besucher unters Spielervolk, die alleine gekommen sind und in einer Gruppe weiterziehen.

Stress abbauen

Wer kennt das nicht? Der Arbeitstag ist lang, die Nacht ist kurz. Der Druck von allen Seiten ist stets präsent und macht einem den Alltag irgendwie beschwerlich. Jeder von uns hat eine andere Art, sich abzulenken und Stress abzubauen. Es gibt die Sportler unter uns, die bereits früh am Morgen eine Runde joggen, um für den Tag gewappnet zu sein und die nach der Arbeit ins Fitnesscenter gehen, um beim Training etwaige Aggressionen und negative Stimmungen loszuwerden. Es gibt auch jene, die regelmäßig einen Sauna- oder Solariumbesuch einplanen, weil ihnen das zur Stressbewältigung hilft. Es gibt die, die sich amüsieren wollen, um auf andere Gedanken zu kommen. Diese Sorte Mensch mischt sich entweder im Nachtleben unters Partyvolk oder, und das trifft besonders in Zeiten der Pandemie zu, man vergnügt sich am Computer, weil reale soziale Begegnungen auf ein Minimum reduziert werden sollen.

Casinospiele eignen sich hervorragend, wenn es darum geht, Stress abzubauen. Man muss es nur probieren.

Fazit

Es gibt eine Menge guter Gründe, warum Menschen im Online Casino spielen. Der Spaßfaktor stimmt auf alle Fälle. Häufig lockt auch der Gedanke, richtiges Geld gewinnen zu können, das entweder für sich selbst oder für einen wohltätigen Zweck gedacht ist. Natürlich trifft man dort auch Gleichgesinnte. Und somit erfüllt das auch einen sozialen Zweck. Sogar jene, die einfach nur Spielstrategien finden wollen und versuchen, ein mathematisches Rezept zu generieren, das die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöht, findet man im Online Casino. Logisch, denn jedes Zufallsereignis kann mittels Wahrscheinlichkeitsrechnung berechnet werden. Hier haben die kühnen Rechner natürlich die perfekte Spielwiese. Denn sie müssen nicht einmal richtiges Geld einsetzen, nur um ihre Theorien zu testen. Welcher Grund es auch immer ist, der einen ins Online Casino führt – Spaß und Unterhaltung kommen nie zu kurz.