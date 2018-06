Gears 5 Trailer auf der E3 vorgestellt

Microsoft präsentierte auf der E3 den Trailer zu Gears of War 5. Kait begibt sich auf die Suche nach den Ursprüngen ihrer Visionen.





Die Welt ist am Rande des Zerstörung. Die Menschen haben sich mit ihrer Abhängigkeit von Technologie, dem Untergang geweiht. Ihre Feinde vereinigen sich, um die Überlebenden auszulöschen. Kait leidet unter Alpträume und begibt sich mit Marcus in den tiefen Norden, um Antworten zu finden. Welches dunkle Geheimnis verbindet ihre Familie mit dem Feind? Sie bereist die Welt von Gears, um die Wurzeln der Locust zu entdecken und mit ihrer Einheit zu beschützen, was von der Menschheit übrig geblieben ist.

Gears of War lässt sich alleine, mit einem Freund im Split-Screen Modus oder online spielen. Cross-Play zwischen Xbox-One und PC zum Beispiel, ist ebenfalls möglich. Bei der Erkundung vom Planeten Sera, werden Gletscher überquert, über Wüsten besegelt und in versunkene Ruinen eingetaucht. Grafisch wird das Spiel in 4K Ultra HD und HDR mit 60 Frames pro Sekunde ausgestattet sein. Ein Koop- und Wettbewerbsmodus werden noch angekündigt.