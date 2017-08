Games On Air Gaming News #21

Ahoi Ihr Lieben. Die neuesten Gaming News von Games On Air sind endlich Online.

Games On Air Live

Wir hatten diesmal etwas Verzögerung, schieben es aber mal aufs schöne Wetter ( Ja es gibt auch ein Real-Life ).

Dieses mal dabei haben wir Hey Pikmin, Velocity 2x, Yonder, Pire, Sine Mora Ex, Die Säulen der Erde und in unserer Retroecke vom lieben Mezel präsentiert: You Don’t Know Jack.

P.S. Unserem Mezel wurde mal gezeigt wo der Hammer hängt ^^

Also Schaut rein, teilt, liked, kommentiert und/oder gibt uns Anregungen.

Wir freuen uns auf jeden der einschaltet.

Lieben Gruß von

Eurer GOAL-Crew