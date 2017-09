20 neue Spiele für Nintendo Switch

Nintendo kündigt im Rahmen der Nindies Initiative 20 neue Indie Spiele für die Nintendo Switch an. Desweiteren sollen über 100 Indie Titel bereits in Entwicklung für die Switch sein.

Obwohl sich Nintendos neueste Konsole nicht mit einem Überangebot an AAA Titeln brüsten kann scheint sie jedoch ein Mekka für Indie Titel geworden zu sein, mit dem starken Abfall der sterbenden Vita hat sich die Switch dessen Nische als Indie To Go Konsole ergattert. Weitere 20 Indie Spiele wurden vor kurzem für das Hybrid Gerät angekündigt darunter Fortsetzungen zu etablierten und beliebten Spielen wie Super Meat Boy und Shovel Knight, wie auch ganz neue Kreationen wie Golf Story, oder Ports bewährter Spiele wie Kentucky Route Zero. Hier eine Liste aller neu angekündigten Spiele für die Nintendo Switch:

Super Meat Boy Forever

Shovel Knight: King of Cards

Mom Hid My Game!

Golf Story

Floor Kids

Wulver Blade

Poly Bridge

Kentucky Route Zero, TV Edition

Earth Atlantis

Next Up Hero

SteamWorld Dig 2

Mulaka

Yolo and the Celestial Elephants

Dragon: Marked For Death

Battle Chef Brigade

Morphies Law

Sausage Sports Club

Light Fingers

Nine Parchments

No More Heroes: Travis Strikes Again

Alle diese Spiele sollen im Laufe dieses und des kommenden Jahres erscheinen wobei wie immer mit Verschiebungen und Verspätungen zu rechnen ist.