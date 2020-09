Drei einzigartige Casino Spiele

Casino-Spiele finden wir in verschiedenen Kategorien, die so ziemlich überall gleich sind – es gibt Tischspiele wie Würfelspiel und Roulette, Kartenspiele wie Blackjack, Lotterie-Spiele wie Bingo und Keno, und natürlich Spielautomaten.

Die Spiele sind so ziemlich die gleichen in allen Casinos, egal ob sie vor Ort zu finden sind oder im Internet laufen. Und dies ist zu einem Problem für die Betreiber geworden: Las Vegas hat einen ernsthaften Rückgang in der Anzahl der Spieler an den Spielautomaten zu verzeichnen. Die neue Generation bevorzugt die modernen Spielekonsolen und empfindet die Spieleautomaten in den Casinos und Spielbank als schlichtweg zu einfach.

Aber nicht alle Casino-Spiele passen in diese Kategorien. JackpotCity Online und Mobiles Casino, nur ein paar von ihnen, setzen auf moderne und grafisch komplexe Slots, die aufwendig entwickelt wurden. Dabei werden neue Elemente zu den Spielen hinzugefügt oder es finden sich ganz neue Inspirationen, die zunächst nichts mit Glücksspiel zu tun haben.

Castle Builder II

Spielautomaten sind einfach zu bedienen und bieten kaum komplexe Spielverläufe. Nicht jedoch Castle Builder II. Das Spiel, im Jahr 2015 veröffentlicht, hat Elemente aus dem Bau von Spielen und RPGs ausgeliehen und kombiniert sie mit einem Spielautomaten. Das resultierende Spiel bietet eine einzigartige Erfahrung für JackpotCity-Spieler.

Das Spiel bringt auch eine Geschichte mit. Spieler übernehmen die Rolle eines Baumeisters, der beauftragt wurde, neue Burgen für die Prinzessinnen zu bauen, die im ganzen Reich leben und die Slots-Teile verwenden, um Baumaterialien zu sammeln. Wenn die Burgen gebaut werden, erscheinen die Anwärter, die am Ende vielleicht -wenn sie die Prinzessin bekommen- eine Bonuszahlung erhalten. Das Spiel sieht toll aus und ist überraschend unterhaltsam zu spielen.

Germinator

Im Kern ist Germinator ein Spielautomat – es hat Reihen und Spalten von Symbolen, die übereinstimmen müssen, es hat Spins, Gewinne und Boni. Was ihn unterscheidet, ist sein Aussehen, seine Grafik und seine “Gewinnlinien” – es gibt keine!

Germinator fühlt sich beim Spielen an, als ob es von den beliebten “Match 3”-Spielen wie Candy Crush und Bejeweled inspiriert wurde. Die Reihen von den grafischen “Bakterien”, die sich auf dem Monitor drehen, müssen horizontal oder vertikal übereinstimmen, um zu verschwinden. Es ist zwar viel einfacher als die Casual Games, von denen es inspiriert wurde, dennoch wird dieses Slot-Spiel zu einem überraschend süchtig machenden Zeitkiller.

Max Damage und der Alien-Angriff

Ein geschicklichkeitsbasiertes Arcade-Game ist das letzte, was Sie im JackpotCity Casino erwarten würden, aber hier ist es.

Max Damage and the Alien Attack (der englische Name) ist ein ausgewachsener Arcade Shooter, bei dem die fliegenden Untertassen mit einem Raumschiff abgeschossen werden sollen.

Wie passt es zu den anderen JackpotCity-Spielen? Nun, das Abschießen von Alien-Schiffen zeigt zufällige Gewinne, die zu den Credits der Spieler hinzugefügt werden. Also, je besser die Erde vor Eindringlingen geschützt wird, desto mehr Credits können gesammelt werden.