Die wichtigsten eSports-Events und Ligen der Welt

Einst verlacht und als exotische Randsportart mit wenig Perspektive verschrien, heute weltweit auf dem Vormarsch: eSports haben eine bemerkenswerte Entwicklung hinter sich und Meilensteine gesetzt, die selbst die größten Fürsprecher kaum für möglich hielten. Wenn die größten Ligen und Turniere über die Bühne gehen, sind die Augen eines Millionenpublikums auf die Spieler gerichtet.



Jeder Mausklick kann über das Geschick des eigenen Teams entscheiden. Bei Games wie Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) oder Defense of the Ancients 2 (Dota 2) kommt es auf Fingerspitzengefühl an. Die Duelle sind so rasant wie die Preisgelder hoch. Grund genug, sich näher mit den wichtigsten Veranstaltungen des Kalenderjahres und der Faszination eSports zu beschäftigen.

Preisgeld galore: The International

Wenn sich die Besten der Besten bei Dota 2 die Klinke in die Hand geben, werden Rekorde gebrochen. The International ist das populärste Turnier der eSport-Szene und sorgt jährlich für erstaunte Gesichter. Der Preispool wird unter anderem durch den Battle Pass gesichert und betrug im Jahr 2019 über 34 Millionen US-Dollar – Tendenz steigend.



Während sich Expertise bei den Zuschauern auszahlt, kommen auch Anfänger ohne bereits gesammelte Gaming-Erfahrung auf ihre Kosten. Nicht zuletzt, weil die Kommentatoren und Shoutcaster jedes Jahr professioneller werden. Und wer sein Glück selbst auf die Probe stellen möchte, verfolgt den Esport Live Ticker und platziert eine Wette.

Neues Turnierformat: Overwatch League

Mit dem Frühling naht die Overwatch League 2021, die bereits im April an den sprichwörtlichen Start geht. In diesem Jahr streiten sich insgesamt 20 Teams aus Nordamerika, Südkorea und China um den Gesamtsieg. Der neue Spielmodus erinnert an den US-Sport.



Die Mannschaft sind in zwei Divisionen eingeteilt, lassen aber keine überregionalen Top-Matches vermissen. Die besten Teams qualifizieren sich für die im September stattfindende Endrunde. Gut für Zuschauer: Die Qualität der Übertragungen soll einmal mehr verbessert werden. Dazu passend steht YouTube auch in der kommenden Season als Partner zur Seite.

Der ultimative Allrounder: ESL One

Bei der Electronic Sports League handelt sich um ein eSport-Unternehmen aus Köln. Sie ist der Veranstalter der jährlich stattfindenden ESL One. Das Konzept weicht von anderen Turnieren ab: So liegt das Augenmerk nicht auf einem einzigen eSport-Titel, sondern auf mehreren. Bei den Großturnieren spielen zeitgleich die besten Spieler von unter anderem CS:GO und Dota 2.



Die ESL One hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass sie sich inzwischen auch in anderen Austragungsorten etablieren konnte. Die Turniere finden zusätzlich im brasilianischen Belo Horizonte und New York statt. Selbst unter Spielern genießt die ESL One hohe Priorität. Immerhin war sie in der Vergangenheit bereits mit einer Million Dollar dotiert.

Zuschauermagnet: Intel Extreme Masters

Die Intel Extreme Masters ähnelt der ESL One. Wie beim in Deutschland finanzierten Bruder stehen gleich mehrere Spiele im Fokus. Der Dreh- und Angelpunkt ist CS:GO, doch auch Fans von StarCraft und League of Legends staunen jährlich über die nervenaufreibenden Duelle der besten Teams.



Das Finale der renommierten Turnierserie findet jedes Jahr vor einem Arenapublikum im polnischen Katowice statt. Die Stimmung gleicht nicht selten einem Hexenkessel. Den Teilnehmern winken Preisgelder in Höhe von über 1,3 Millionen Dollar. Als Vergleich: Im Debüt-Jahr 2007 betrugen die Gewinngelder gerade einmal 160.000 Dollar.

Globaler Wettkampf: League of Legends Championship Series

Die League of Legends Championship Series wird ihrem Namen gerecht. Sie bittet die besten LoL-Teams an den Tisch und punktet mit gleich zwei Veranstaltungsreihen pro Jahr. Im Kontrast zu vielen anderen Ligen werden jedes Jahr sowohl ein Sommer- als auch Winterevent ausgetragen.



Die Veranstalter blicken weit über den deutschsprachigen Tellerrand hinaus. Neben der europäischen Serie findet ein Turnier in Nordamerika statt, bei dem sich die weltbekannten Mannschaften Cloud9 und Team Liquid mehrfach in die Geschichtsbücher eingetragen haben.

eSports liegen im Trend

Fußball erfreut sich weltweit einer großen Popularität und gilt als meistgespielte Sportart. Aus einem nachvollziehbaren Grund: Er kann jederzeit gespielt werden. Zur Not braucht es nicht einmal einen Ball. Ähnlich verhält es sich mit den eSports. Galten Rechner und das dazugehörige Equipment noch vor wenigen Jahren als teure Anschaffung, kann die technische Grundlage mittlerweile sogar im lokalen Supermarkt erworben werden.



Die meisten Spiele bedürfen keine teure Grafikkarte. Ganz im Gegenteil fokussieren sie eher taktischen Tiefgang als ultrarealistische Grafik. Besser noch: Viele Games, die im Rahmen der eSports-Turniere gestartet werden, sind “free to play”, können also völlig kostenlos heruntergeladen werden. Wer Interesse hat, kann noch heute sein Glück versuchen und mit einem Abenteuer beginnen, das jahrelang an den Bildschirm fesselt.

Kann ich selbst eSportler werden?

Grundsätzlich kann sich jeder Interessierte an einer eigenen Karriere probieren. Aber ob der große Durchbruch gelingt, ist von vielen Faktoren abhängig. Abermals lässt sich König Fußball als Vergleich heranziehen: Jeder kann die Schuhe schnüren und gegen einen Ball treten. Aber nicht jeder hat das Zeug dazu, die Champions League oder gar Weltmeisterschaft zu gewinnen.



Wer selbst nach den großen Geldern trachten möchte, sollte deshalb viel Zeit einplanen. Die Profis spielen nahezu rund um die Uhr, feilen an Strategien und Taktiken, verfügen über jahrelange Erfahrung mit den von ihnen favorisierten Games. Kein Anfänger wird von heute auf morgen die Pole Position einnehmen. Aber wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.