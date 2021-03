Casino Bonus-Angebote – Wieso man vorher immer die Umsatzbedingungen lesen sollte

Das moderne Glücksspiel erfreut sich einer wachsenden Popularität und hat sich weit über die Grenzen der Spielotheken und Spielbanken hinaus etabliert. Erst recht, seitdem die großen Casino-Unternehmen das Internet für sich entdeckt haben. Unzählige Anbieter buhlen um interessierte Kunden und greifen tief in die Trickkiste, um der Konkurrenz die Zähne zu zeigen. Der Casino-Bonus beispielsweise ist längst vom Geheimtipp zum obligatorischen Standard mutiert.

Dass nicht jedes Werbegeschenk automatisch die Spreu vom Weizen trennt, wissen jedoch nur Spieler, die bereits Casino-Erfahrung gesammelt haben. Denn was nützen die größten Bonusbeträge, wenn die aus ihnen resultierenden Gewinne niemals für eine Auszahlung beantragt werden können? Wir sind den wichtigsten Fragen auf den Grund gegangen und erklären dir, was bei Freispielen und Prozenten zu beachten ist.

Warum werden Casino-Boni angeboten?

Die digitale Glücksspielbranche ist parallel zu ihren Aufgaben und Herausforderungen gewachsen. Glich sie noch in den Neunzigern dem Wilden Westen, verlassen sich Spieler mittlerweile auf renommierte und innerhalb der Europäischen Union lizenzierte Anbieter. Die Anzahl der zeitgemäßen Online-Casinos ist in schwindelerregende Höhen geschossen. Kaum eine Ecke des World Wide Webs kommt ohne ihre eigene Glücksspielhochburg aus.



Auch die Betreiber selbst wissen um die vielen Mitkonkurrenten. Dementsprechend legen sie sich immer mehr ins Zeug, begeistern mit proppenvollen Portfolios, Live-Casinos und einem Casino Bonus für Neu- wie Bestandskunden. Spieler können regelmäßig die Brieftasche geschlossen halten, sich gemütlich zurücklehnen und mit den Geldern der Bank spielen. Alternativ warten kostenlose Umdrehungen, sogenannte Free Spins, darauf, für Unterhaltung und Nervenkitzel an den Slotautomaten zu sorgen.

Was ist ein Casino Bonus?

Ein Casino-Bonus stellt ein Werbegeschenk vom Anbieter an den Konsumenten dar. Dabei kann er in mannigfaltiger Form auftreten. So gut wie jeder Betreiber offeriert beispielsweise einen Deposit Bonus, hierzulande auch als Bonus ohne Einzahlung bekannt. Der Name gibt die Marschrichtung vor: Wann immer sich Spieler für eine Transaktion entscheiden, erhalten sie einen kostenlosen Aufschlag. So schreibt ein 100-prozentiger Bonus bis zu 100 Euro eben diesen Betrag gut, wenn eine festgelegte Grenze überschritten ist. Noch beliebter ist der sogenannte No Deposit Bonus, der noch vor einer Einzahlung gutgeschrieben wird.



Abseits von diesem klassischen Bonus freuen sich Spieler über weitere Zugeständnisse. Dazu können zum Beispiel Freispiele zählen, die bei bestimmten Slotautomaten oder sogar im gesamten Portfolio umgesetzt werden. Highroller-Casinos stellen nicht selten VIP-Boni und weitere Werbegeschenke zur Auswahl, wenn sich die hauseigenen Nutzer mit besonders hohen Risiken austoben. Selbst Slot-, Roulette- oder Black-Jack-Turniere stehen bei einigen Anbietern hoch im Kurs.

Gibt es einen Haken?

Kostenlose Gelder oder Umdrehungen an den besten und lukrativsten Slots? Das klingt zugegebenermaßen eher seltsam. Immerhin hat kein Unternehmen Geld zu verschenken. Und tatsächlich sollte niemand davon ausgehen, sich ein Benutzerkonto erstellen, den Einzahlungsbonus einsacken und sofort eine Auszahlung beantragen zu können. In just diesem Fall wäre der Geldwäsche Tür und Tor geöffnet – ganz davon zu schweigen, dass kein Online-Casino mehr schwarze Zahlen schreiben oder auch nur existieren könnte.



In den Bonusbedingungen vermerkte Umsatzbedingungen sorgen dafür, dass zwischen beiden Seiten, sowohl dem Spieler als auch dem Casino, ein Gleichgewicht herrscht. So ist vor der Auszahlung ein klar formulierter finanzieller Gegenwert zu bespielen. Erst danach können die Gewinngelder für eine Transaktion bearbeitet werden. Eine Win-win-Situation: Der Spieler dreht umsonst mit Gewinnaussicht an den Spielautomaten, die Online-Casinos überzeugen mit ihren technischen Feinheiten und ihrem Portfolio.

Was steht im Kleingedruckten?

Wichtige Information vorweg: Die in den AGB oder Bonusbedingungen festgehaltenen Details weichen von Anbieter zu Anbieter voneinander ab. Die Konditionen, die in einem Online-Casino gelten, stehen nicht automatisch auch im nächsten an der Tagesordnung. Es ist deshalb erforderlich, bei jedem einzelnen Bonus in das Kleingedruckte zu schauen, um im Nachhinein keine unangenehme Überraschung zu erleben. Zu den Details zählen beispielsweise: