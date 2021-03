2021 ist das Jahr für Video Slots

Viele der aufregendsten Spiele, die derzeit in Online-Casinos angeboten werden, sind Video-Slots. Hier bei Casino.org finden Sie Details zu den besten Online-Casinos, die exklusive Video-Slots anbieten, zusammen mit anderen Tipps und Brancheninformationen, damit Sie das Beste aus Ihrem Glücksspielerlebnis machen können. Wir sind ein Team an Experten die Ihnen eine Sammlung von top bewerteten Spielen aufzeigen, die aufregend, temporeich und voller Bonus-Features sind. Aber vor allem wollen wir Ihnen erklären, warum 2021 das Jahr für Video Slots ist.

Was überhaupt sind Video Slots?

Ein Video Slot ist eine Form von Online Spielautomaten. Beliebte Glücksspiele bei Video Slots umfassen klassische Spiele, bei denen der Fokus auf den Symbolen liegt, sowie komplexere Spiele, die oft Mini-Bonusrunden und verschiedene Levels beinhalten. Sie sind in der Regel themenorientiert. Zu den beliebtesten Themen gehören Film und Fernsehen, luxuriöser Lebensstil, Folklore und Magie und natürlich futuristische und Science-Fiction-Abenteuer. Slot Spiele haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen und können in allen hochwertigen Online Casinos gefunden werden. Und sie werden in einem zunehmend großen Bereich des alltäglichen Lebens immer relevanter. Stichwort Kryptowährungen. Hier gehen zwei dynamische Technologien Hand in Hand, um Spielern einfachere und schnellere Erlebnisse bieten zu können. Die offizielle Bitcoin Casino Seite zeigt dabei die vielen Möglichkeiten, zu spielen. Und der technische Aspekt? Video Slots sind eine computerisierte Version eines traditionellen Spielautomaten. Die Grundlagen des Spiels sind genau die gleichen, aber wenn Sie Video Slots spielen, werden Sie feststellen, dass die Spiele zusätzliche Funktionen wie Bonusrunden, Wilds und Scatter-Symbole bieten.

Kostenlose Slots haben es in sich

Kostenlose Video Slots sind ideal für diejenigen, die einfach nur nach einer unterhaltsamen Art und Weise suchen, Spielautomaten zu spielen, sei es auf dem Desktop oder auf mobilen Geräten. Sie sind nicht nur äußerst unterhaltsam, sondern kosten Sie auch keinen Cent zum Spielen.

Kostenlose Video Slots sind auch bei Spielern beliebt, die ihre Fähigkeiten perfektionieren, eine neue Strategie verfeinern oder alles über einen neuen Titel lernen wollen. Egal, ob Sie sich fragen, ob ein neues Spiel Ihr Geld wert ist, oder ob Sie das Geheimnis einer kniffligen Bonusrunde herausfinden wollen, kostenlose Video Slot Spiele sind der richtige Weg. Darüber hinaus ist keine Anmeldung oder Registrierung erforderlich, so dass Sie in kürzester Zeit loslegen können. Gleichzeitig wird hier auch stark auf Sicherheit gesetzt. Wir alle wollen sicher sein, dass unser Geld und unsere persönlichen Daten in sicheren Händen sind, wenn wir uns von ihnen trennen. Es ist daher sehr wichtig, dass Casinos vollständig lizenziert und von einer vertrauenswürdigen externen Behörde geprüft sind sowie Sicherheitsmaßnahmen wie eine hohe Verschlüsselung nutzen.

Jackpot!

Die große Attraktion von Video Slots ist der Jackpot. Einige Video Slots enthalten riesige Jackpots, die unglaublich schwer zu gewinnen sind, während andere mit bescheideneren Jackpots durchaus häufiger auszahlen können. Um einen Jackpot zu gewinnen, müssen Spieler in der Regel zwischen drei und fünf der höchstauszahlenden Symbole des Spiels auf einer aktiven Gewinnlinie anordnen. Bei einigen Spielen kann ein spezielles Symbol, wie z. B. ein Jokersymbol, das Spiel beeinflussen. Spiele mit progressiven Jackpots enthalten in der Regel eine Bonusrunde, in der die Spieler mehrere Stufen durchlaufen müssen, um den Hauptpreis freizuschalten.