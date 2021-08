Die besten Warhammer 40k Hörbücher aller Zeiten

Seit 1987 ist das immer noch überaus beliebte Spiel Warhammer auf dem Markt. Seinen Ursprung hat das Strategiespiel Warhammer, welches in einer dystopischen fiktiven Zukunft spielt, als unterhaltsames Tabletop Spiel. Aufgrund der großen Beliebtheit der ausgefallenen Regeln und Charaktere, welche seit Ende der 1980er für stundenlangen Spielspaß gesorgt haben, gab es bald die ersten Warhammer-Adaptionen für PC und Konsole, gefolgt von etlichen Romanen rund um die faszinierenden Helden, Götter und Schauplätze aus der Warhammer 40k Reihe.

Warhammer 40k erleben: Ein nie dagewesener Umfang an Möglichkeiten

Mittlerweile gibt es das einst von Rick Priestley geschaffene epische Meisterwerk Warhammer 40k in vielen Ausführungen:

Computer- und Konsolengame

Tabletopspiel wie in der Originalabe von 1987 mit Regelwerk als Buch

Simulationen für Browser, Android, Apple

Sammelkarten und -figuren

Film- und Musikadaptionen

Rollenspiel und Larp (Live Action Role Play)

Romane und Hörbücher zu Warhammer 40k

Warhammer 40k Figuren sind bei jungen und alten Sammlern geschätzt und lassen sich mit Modellbau Lack auch selbst bemalen. Für verschiedene Geräte gibt es eine kostenfrei spielbare Version, welche sich durch In-App-Käufe finanziert. Während die Warhammer Handy-Apps meist bereits ab einem Alter von 12 Jahren gespielt werden können, sind viele Warhammer Ausgaben erst ab 16 Jahren oder für eine noch ältere Zielgruppe geeignet.

Warhammer 40.000 Hörbuchreihe: Das ist bis jetzt passiert

Mittlerweile gibt es weit mehr als 20 Warhammer 40.000 Hörbücher auf Deutsch, von denen alle auf Audible zu finden sind. Im Gegensatz zu anderen Fantasy-Romanen wie Herr der Ringe oder ähnliche Erzählungen freuen sich Warhammer-Fans über kurze Handlungsverläufe mit ihren Lieblingshelden und den bekannten Schauplätzen. Warhammer 40k Hörbücher sind in der Regel zwischen 10 und 20 Minuten lang, in englischer Sprache gibt es jedoch auch Hörbücher mit einer Länge von weit über zwei Stunden Spielzeit. Es sind viele Zyklen aus Warhammer 40k in der chronologischen Reihenfolge verfügbar, also etwa die Inquisitor-Buchreihe, Gaunts Geister in 12 Hörbüchern, die Space-Wolf-Romane von William King und Chris Wraight als Audiobooks, die Hörbuchreihe des großen Bruderkriegs mit mehr als 14 Hörbüchern und noch viele weitere spannende Epen rund um die unterhaltsame Welt von Warhammer 40k. Da die Hörbuchreihe unterschiedlichster Autoren stetig erweitert wird, dürfen Fans sich auf neu vertonte Abenteuer aus der umfangreichen Spielwelt mit wohlklingenden Sprechern freuen.

Welche Warhammer 40k Titel sind besonders spannend anzuhören?

Jeder Warhammer 40k Fan hat seine eigenen Lieblingsszenen, findet andere Charaktere besonders unterhaltsam oder favorisiert bestimmte Ingame-Schauplätze. Es lässt sich nur schwer pauschalisieren, welche Warhammer 40.000 Hörbücher die besten sind, da die Geschmäcker nun einmal grundverschieden sind. Ein Blick auf die Bestsellerlisten verrät jedoch, dass einige Hörbücher ähnliche Verkaufszahlen erreichen wie die Warhammer Regelbücher. So lässt sich schlussfolgern, dass viele Warhammer-Gamer die faszinierenden Heldengeschichten zum Anhören ebenso gerne mögen wie das Tabletop-Spiel selbst. Für die besondere Unterhaltung kann es eine herrliche Geschenkidee sein, alle Warhammer 40k Hörbücher zu einem bestimmten Themengebiet zu kaufen, bei einigen Buchreihen gibt es bis zu sechs einzelne Bände, andere erscheinen in Trilogie-Form. Als Alternative zum Warhammer-Hörbuch auf CD bietet sich der Download aus dem Internet an. Diese Dateien können dann unterwegs auf dem Handy für Kurzweil sorgen und lassen sich auf den PC übertragen. Die meistverkauften Warhammer 40.000 Hörbücher sind übrigens auf Englisch und finden weltweit einen großen Absatzmarkt. Bei kostenlosen Hörsbüchern auf den unterschiedlichen Plattformen im Internet handelt es sich teilweise um selbst aufgenommene Geschichten von anderen Warhammer-Fans. Diese können daher keine Altersempfehlung erhalten und sind inhaltlich nicht mit den oben herunterladbaren Meisterwerken zu vergleichen.