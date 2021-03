Deutschlands neue Glücksspielregulierung und was dies zukünftig für Spieler bedeutet

Bisher gab es in Deutschland keine einheitliche Glücksspielregulierung für Online Casinos. Lediglich das Bundesland Schleswig-Holstein hat vor Jahren eine entsprechende Regelung getroffen, die allerdings nur in diesem Bundesland gilt und die nur von Spielern genutzt werden kann, die ihren Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Hier ist es möglich, vollkommen legal in einem Online Casino spielen zu dürfen. Die Gewinne werden entsprechend versteuert.



Alle anderen Deutschen in den übrigen Bundesländern haben lediglich die Möglichkeit, seriös in einem Online Casino zu spielen, das eine Lizenz aus dem europäischen Ausland hat. Um diesen Umstand zu beseitigen und auch nicht länger auf Steuereinnahmen aus dem Spielbetrieb verzichten zu müssen, gibt es ab dem 21.07.2021 eine neue Regelung für ganz Deutschland. Ab dem Sommer kann jeder Bundesbürger vollkommen legal in einem Online Casino spielen. Alle Gewinne werden versteuert und gelangen in den deutschen Fiskus. Damit können deutsche Spieler vollkommen legal und leger in einem deutschen Online Casino spielen. Der Vorteil der Online Casinos liegt darin, dass von überall und zu jeder Zeit gespielt werden kann. Spieler müssen sich weder an Öffnungszeiten noch an irgendwelche Kleidervorschriften halten. Sobald die Glücksspiellizenzen auch in Deutschland vergeben werden können, spielen die deutschen Kunden der Online Casinos sicher und geregelt. Eine Übersicht über die besten Online Casinos, bei denen deutsche Spieler bislang spielen konnten, gibt es auf Casino.Online zu finden.

Sinn und Zweck des Staatsvertrages zur Glücksspielneuregulierung

Die Neuregulierung durch den Glücksspielstaatsvertrag soll den Spielern in Deutschland mehr Schutz bieten. Hierzu kann es bisweilen auch zu einem vergleichsweise eingeschränkten Angebot für Spieler aus Deutschland kommen. Immerhin sollen sich die Spieler sicher fühlen. Und aus Spielersicht ist es sicherlich erstrebenswert, ein deutsches Online Casino aufzusuchen. Die Casino Anbieter rechnen auch mit einem erheblichen Anstieg der Umsätze. Den Spielern sollen klare Regelungen an die Seite gegeben werden, wenn sie Glücksspiele im Internet nutzen wollen.



Noch befindet sich der Staatsvertrag in einem Entwurf. Sicher soll allerdings sein, dass beispielsweise die beliebten Livewetten im Sportbereich verboten sein sollen. Ob es auch zu einem flächendeckenden Verbot von Online Poker kommt, ist noch nicht sicher. Beim Online Poker besteht der Vorbehalt, dass es hier sehr schnell und einfach zu Manipulationen kommen kann, so dass das Spiel verboten werden soll.



Insgesamt soll der Staatsvertrag dazu führen, dass es in Deutschland ein einheitliches Regelwerk gibt, dass in jedem Bundesland gleichermaßen gilt. Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern sind nicht angestrebt. Die Spieler sollen den Regelungen vertrauen und nicht verwirrt werden, weil es vielleicht in jedem Bundesland andere Regeln gibt. Alle Online Casinos erhalten eine Lizenz, die rechtlich verbindlich ist. Hierauf sollen die Spieler vertrauen.



Überwacht wird die Einhaltung des Staatsvertrages dann von einer neu zu schaffenden Behörde als Anstalt des öffentlichen Rechts. Die gesamte Glücksspielbranche soll von der Behörde permanent überwacht werden. Gleichzeitig ist ein umfassendes Werbeverbot vorgesehen, dass der Spielsucht entgegenwirken soll. Zudem soll ein Abwerben deutscher Kunden für andere Anbieter nicht möglich sein. Hier sind auch entsprechende Strafen vorgesehen. Dies wird am Steuerrecht festgemacht, sodass es einschlägige Straftatbestände im Steuerrecht geben wird.

Strenge Vorschriften für deutsche Anbieter

Trotz der Einschränkungen beim Werbeverbot haben deutsche Anbieter durchaus die Möglichkeit, potentielle Kunden zu akquirieren. Dabei müssen Online Casinos immer auch die Vorgaben des Staatsvertrages im Blick behalten. Hierzu gehört zum einen die hohe Prämisse des Spielerschutzes. Zum anderen sind die Steuerregeln dann zukünftig auch einzuhalten, denn alle Gewinne, die die Spieler im Online Casino dann zukünftig erwirtschaften, müssen versteuert werden. Die neu zu schaffende Behörde wird das Geschäftsgeschehen jedes einzelnen Online Casinos überwachen und die Einhaltung der Regeln auch kontrollieren.



Zu den Kontrollen gehört auch die Einhaltung der Altersgrenze. Denn das Spielen im Online Casino ist nur volljährigen Deutschen erlaubt. Minderjährige sollen insoweit geschützt werden. Auch hinsichtlich der Einsätze gibt es gewisse Einschränkungen. Registrierte Spieler eines Online Casinos dürfen pro Monat nicht mehr als 1000 Euro verspielen. Dies soll der Spielsucht und dem finanziellen Ruin entgegenwirken. Online Casinos sind dazu angehalten, dass Spielern eine entsprechende Grenze für den Spielwert gesetzt werden. Dies kann über ein Spielerkonto erfolgen, dass für jeden Spieler zur Verfügung gestellt werden muss. Die zu schaffenden Regelungen gelten dann für alle Casino Betreiber. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um große Unternehmen handelt oder um sehr kleine Online-Casinos. Letztlich dienen die neuen Regeln dem Schutz der Spieler, sodass sie sich in einem Online Casino auch sicher fühlen können. Auch das eingezahlte Geld der Spieler soll sicher verwahrt werden. Insgesamt ist die Regelung für die Spieler positiv, was das Vertrauen und damit auch das Geschäft für die Casino Betreiber beleben dürfte.