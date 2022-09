Es wird rasant bei den PS Plus Spielen im September

Lange mussten Abonnenten von PS Plus auch ein Triple A Rennspiel warten. Nun hat das Warten zum Glück ein Ende, denn Sony haut für den September das bekannte und zugleich beliebte Rennspiel Need for Speed Heat auf den Markt. Das Spiel von Electronic Arts kann gewiss zu den Highlights des Jahres gezählt werden. Bereits im August gab es einige Kracher im PS Plus Abo, was mitunter zeigt, dass Sony sich dahingehend wirklich Gedanken gemacht hat. Nicht selten stand Sony in der Kritik bei den kostenlosen PS Plus Spielen nur B- und Auslaufware auf den Markt zu hauen. Dies hatte sich nun seit einigen Monaten geändert. Der Hype begann vor knapp einem Jahr als Sony Mortal Kombat X kostenlos bei PS Plus anbot. Das Kampfspiel zählt noch heute zu den angesagtesten Spielreihen im Beat’em Up. Seitdem veröffentlichte Sony jeden Monat Spiele auf sehr hohem Niveau. Somit schlägt Need for Speed Heat gar nicht so ins Gewicht. Fans der Autospielreihe wird es jedoch sehr freuen.

Rennspiel als Highlight im September

Need for Speed Heat ist das Highlight in diesem Monat. Dabei ist das Spiel schon fast drei Jahre auf dem Markt. Am 16.Oktober 2019 wurde Need for Speed Heat bereits released. Wie bei den Vorgängern überzeugt Need for Speed neben der Rennaction durch seine Story. So verfügen nahezu alle Formate dieser Reihe über ein poppiges Arcade-Setting, was auch das Offline-Spielen so grandios macht. Einige Lets Plays auf YouTube befassen sich lediglich mit dem Single-Player Modus.

Granblue Fantasy: Versus ebenfalls kostenlos

Neben Need for Speed Heat gibt es noch das Spiel Granblue Fantasy: Versus als kostenlosen Download für die PS4 und PS5. Hierbei handelt es sich um ein Spiel, welches seinen Ursprung in einem mobile Game hatte. In diesem Spiel darf sich fleißig durch die Welt geprügelt werden. Das Spiel hat bereits damals schon im asiatischen Markt eine sehr große Fangemeinde gehabt. Wie das Spiel bei den PS Plus Abonnenten ankommt, bleibt indes abzuwarten.

Wer auf weitere Spiele kostenlos zugreifen möchte, kann sich einmal mit dem neuen Abo-Modell von Sony beschäftigen. Hier gibt es drei verschiedene Modelle, die unterschiedliche Vorteile bereithalten. Neben dem bekannten PS Plus Abo gibt es noch zwei Erweiterungen. Ab dem zweiten Modell hat man auch kompletten Zugriff auf den Spielekatalog. Dieser wird ebenfalls monatlich mit neuen Spielen gefüllt. Das Abo-Modell scheint bei den Spielern bis dato gut angenommen worden zu sein. So schildern einige Lets Player nach Veröffentlichung der Modelle die Vorteile, die gerade für Vielspieler interessant sind.