Beer Pong als neues Trend-Spiel

Der bekannte YouTuber Tim Jacken, oder kurz TJ, hat vor knapp einem Jahr sein neues Format „Fear Pong“ vorgestellt. Vor allem die Folge mit Rapper Finch Asozial konnte binnen kürzester Zeit über eine halbe Million Klicks generieren. In diesem Format geht es um das allseits beliebte Spiel Beer Pong. Jedoch müssen die beiden Teilnehmer schlimme Aufgaben absolvieren, sofern der Gegner einen Becher trifft. Die Aufgabe, die man erfüllen muss, steht jeweils auf der Unterseite des zu trinkenden Bechers. Eine wahrlich witzige Idee, die gepaart mit dem Trendspiel, sich natürlich einer großen Beliebtheit erfreut.

Beer Pong als Spiel sehr beliebt

Das Spiel mit Finch Asozial und TJ wird derzeit zu Hauf von Jugendlichen gespielt. Jedoch meist ohne den drakonischen Strafen. Vor allem die Altersklasse bis 30 Jahre ist praktisch mit diesem Trinkspiel aufgewachsen. Waren es vor einigen Jahren noch spaßige Anfänge auf Festivals oder Partyabende, so hat sich das Spiel bis heute stark gewandelt und teils professionalisiert. Im größten Beer Pong Zubehör Shop ist mitunter zu sehen, was es mittlerweile alles für hochwertiges Equipment gibt. Man spielt also in der heutigen Zeit mit Premium Beep Pong Equipment anstatt mit einem klapprigen Gartentisch. Teilweise kann der geneigte Spieler schon von einer professionellen Note sprechen. Sogar Meisterschaften sind heutzutage möglich.

Weltmeisterschaften beim Beer Pong

Da das Hobby-Trinkspiel allmählich zu einer richtigen Sportart herangewachsen ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis das Spiel auch als Sport offiziell anerkannt wird. Der World Cup of Beer Pong wurde bereits 2015 ins Leben gerufen. Ebenso gibt es schon eine anerkannte Bundesliga. Die aktuelle Saison ist bereits am 21. Januar 2022 gestartet. Derzeit befindet sich der BPL Dortmund auf Platz 1 mit zwei gewonnenen Auftaktspielen. In diesem Fall ist das Spiel alles andere als ein Trinkspiel anzusehen. Hier herrscht vor allem der sportliche Ehrgeiz. Nichts desto trotz ist Beer Pong bei den Jugendlichen als Partyspiel immer noch eines der beliebtesten Trinkspiele und wird auch in absehbarer Zeit nicht verschwinden. Viele Cliquen verfügen bereits über das komplette Equipment zum Spielen, so dass dies lediglich am Wochenende aufgebaut werden muss. Wie man also sieht, herrscht auch im alltäglichen Partybetrieb eine leichte Note von Professionalität. Vielleicht entspringt auch hier der nächste potentielle Nachwuchs-Starspieler.