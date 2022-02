Online Casinos überschwemmen die TV Werbung

Seit nun mehr mehreren Jahren hat das Online Glücksspiel seinen festen Platz in der Werbung. Ob im Internet oder im TV, werbetechnisch ist der Glücksspielmarkt kaum wegzudenken. Eines der Gründe, warum der Markt in den letzten Monaten noch zusätzlich zugenommen hat, ist die neue Gesetzeslage in Deutschland. So sind Glücksspiele teils legaler zu sehen als noch vor einigen Jahren. Das Image hat sich dahingehend somit enorm ins Positive gewandelt. Auch bekannte Lets Player wie MonatanaBlack stehen zu ihrer Gambling-Affinität. Sie machen sogar teils Werbung für online Casinos. Sein langjähriger Freund Memo hat sich sogar in Malta selbstständig gemacht und streamt derweilen Lets Plays im Bereich Slot-Maschinen.

Werbung für Online Casinos nehmen zu

Dass die Werbung für Online-Spielcasinos zunimmt, war nur eine Frage der Zeit. Mit der damit verbundenen Legalität und der positiven Behaftung ist es praktisch Mainstream geworden. Im Sport waren Sportwetten-Anbieter bereits seit einigen Jahren teils Hauptsponsoren. Auch im TV wurde im Bereich Sport stets Gambling Werbung geschaltet. Nun holt das herkömmliche Online Casino dahingehend auf. Selbst Prominente wie H.P. Baxter machen mittlerweile in diesem Bereich Werbung. Viele Anbieter wie mitunter Drück Glück sind schon aus dem TV bekannt. Zum Drück Glück Casino gab es bereits 2017 eine spannende Werbeoffensive. Diese scheint bis dato auch gefruchtet zu haben, da das Drück Glück Casino bereits zu den bekanntesten Anbietern bei den Deutschen zählt. Wie man anhand dieses Beispiels sieht, ist eine effektive Werbekampagne elementar, um sich auf dem hartumkämpften Markt zu etablieren.

Gambling auch bei Streaming-Portalen populär

Doch nicht nur die Werbung von Casinos hat Einzug in unser alltägliches Leben gehalten. Auch auf Streaming-Portalen wie Twitch oder YouTube gibt es mehr und mehr Casino-Streams, die nicht selten trenden. Eines der bekanntesten Beispiele war vor knapp einem Jahr der Streamer Knossi. Er konnte mit seinen Slot-Streams binnen kürzester Zeit die eine Million-Abonnenten Marke knacken. Seither ist es jedoch ruhig um Jens Knossalla geworden, was das Knossi Casino betrifft. Wie auch er versuchen es viele weitere Streamer in diesem Bereich groß zu werden. Jüngstes Beispiel ist Memo. Er zog sogar extra nach Malta, um von dort aus seinen Streaming-Kanal zu betreiben.