Atlas Reactor – High Pace Combat auf der gamescom

Atlas Reactor ist rundenbasierter Heldenkampf – mit einem Twist. Wir haben mit dem Entwickler darüber gesprochen.

Rundenbasierte Strategie hat den Ruf, langsam zu sein und Ewigkeiten zu dauern. Mit Atlas Reactor hat sich Trion Worlds vorgenommen das zu ändern. Denn in diesem Hochgeschwindigkeits Runden-Strategiespiel macht jeder Spieler seinen Zug simultan. Ist die Zeit zum wählen der Aktionen um, nämlich ein Countdown von 20 Sekunden, beginnt die Action für die Helden des Spiels, die Freelancer.

Dabei werden die Aktionen in einer Reihenfolge abgearbeitet: Prep Phase, Dash Phase, Blast Phase und Move Phase. Grundlage ist es, die Bewegungen und Aktionen des Gegners vorherzuahnen. Wenn man vermutet, dass ein Gegner in seiner Blastphase einen Angriff in Richtung des Helden startet, kann man ihm zuvorkommen indem man in der Dash Phase ausweicht. Dabei ist Cooldown-Management wichtig. Denn während die Basisfähigkeit jede Runde verwendet werden kann, haben bestimmte Fähigkeiten mehrere Runden Cooldown. Um die Kommunikation zu verbessern, können sich die Spieler direkt im Spiel über Discord verständigen.

So ganz neu ist das Spiel auch nicht mehr. Bereits im Oktober des Vergangenen Jahres wurde es veröffentlicht. Doch langweilig wird es nicht. Schon, dass jedes Match anders verläuft als das letzte dürfte die meisten Spieler fesseln. Dazu gibt es nahezu endlose Massen an Objekten zur Anpassung der Freelancer, die durch das Spielen freigeschaltet werden können. Außerdem lässt sich der Spielstil jedes Freelancers durch eine Reihe von passiven Fähigkeiten und ermöglicht so immer neue Ansätze.

Auch die Freelancer selbst bieten eine große Auswahl einzigartiger Freelancer. Pup der Roboterhund mag niedlich wirken, aber sein Biss ist gefährlich. Der neuste Freelancer Nev:3 räumt mit hoher Mobilität und Schadensspitzen in den gegnerischen Reihen auf. Zahlreiche Skins lassen keine Wünsche beim Thema Anpassungsmöglichkeiten offen. Neue Freelancer gibt es regelmäßig, wenn eine Phase einer Ranked-Season abgeschlossen ist.

In nächster Zeit können sich die Spieler auf einige Dinge freuen. Im Gespräch konnten wir erfahren, dass ein Event für das anstehende Jahresjubiläum im Oktober geplant ist. Außerdem sind weitere Freelancer und Spielmodi in Planung.

Das Free-to-Play Spiel ist auf jeden Fall wert es zu testen!