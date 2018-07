Am 24. Juli erscheint Aces of the Luftwaffe Squadron für Xbox One, PS4 und PC. Die Spieler erwartet ein explosiver Flugshooter.

Ein geheimes deutsches Kommando macht sich auf den Weg, um eine Invasion in den USA zu starten. Beim neuen Spiel für die Nintendo Switch ist das Ziel, den Frieden und die Freiheit in der Welt wiederherzustellen. In dem Spiel wagt sich der Spieler in gewaltige Luftschlachten gegen die unterschiedlichsten Kriegsmaschinen. Viele Spezialeffekte machen das Spiel grafisch kunterbunt. Die epische Geschichte entführt in eine spannende Story, in der das Überleben im Kugelhagel an erster Stelle steht.

