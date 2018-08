The Voxel Agents laden auf der Gamescom mit The Gardens between zu einem surrealen Erlebnis auf der Nintendo Switch ein. Arina und Frendt sind beste Freunde. Durch eine traumähnliche Landschaft führt dieses eigenwillige, sehr interessante Abenteuer. Mit der Steuerung werden sie durch das Gebiet einer gemeinsamen Erinnerung geführt. Es ist eine emotionale Reise in die Vergangenheit der Freundschaft der beiden. Ziel ist es, das Licht der Erinnerung zusammen zum Leuchten zu bringen. Dafür wird mit der Zeit gespielt. Durch das Vor- und Zurückspulen der Erinnerungen müssen in dem Spiel unterschiedliche Rätsel gelöst werden. Auf das Release kann die Spielwelt sehr gespannt sein.