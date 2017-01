The Division: Das „Last Stand DLC“ am 19. Januar

Das Spiel The Division hat inzwischen ja nun schon das eine oder andere DLC gehabt. Jedoch kommt jetzt eventuell das letzte DLC.

Last Stand, ein sehr aussagekräftiger Name. Was erwartet euch eigentlich mit dem DLC? Man weiß nicht besonders viel über das DLC und muss sich deshalb seine Informationen aus dem Trailer ziehen. Zum Einen ähnelt die Atmosphäre sehr stark der Dark-Zone und da die einzige Information die ist, dass die nächsten DLCs (Survival, Last Stand) viel mit der Dark-Zone zu tun haben werden. Zum Anderen kann man im Trailer wieder die typische Squadformation erkennen. Das heißt mal wieder Teamarbeit, vielleicht gegen andere Spieler, oder gegen größere Mobhorden. In beiden Feldern konnte man im Survival-DLC ja schon etwas Erfahrung sammeln. Am Ende des kurzen Einblicks in das neue DLC, sieht man einen Geschützturm, den man bisher eher nur auf Gegnerseiten (Last-Man-Battalion) zu sehen bekommen hat. Womöglich muss man bestimmte Bereiche halten und verteidigen. Gegen wen weiß man hier auch noch nicht. Womöglich eine Art Drop-Zone, wer weiß schon?

Das neue DLC ist hoffentlich nur ein Auftakt zu mehreren neuen DLCs. Der Bereich, welcher im Zusammenhang mit dem Untergrund DLC unter dem HQ in The Division entstanden ist, hat nämlich noch den einen oder anderen freien Stand. Mit der Zeit konnte man das System erkennen. Der erste Bahnsteig wurde zum Untergrund DLC, darauf folgte am nächsten Bahnsteig das Survival-DLC. Jetzt fehlen jedoch immer noch drei Bahnsteige. Wir können also nur gespannt hoffen und warten, ob der Untergrund womöglich doch noch erweitert wird.

Hier könnt ihr euch den Trailer von dem neuen DLC (Last Stand) anschauen und vielleicht noch eigene Vermutungen aufstellen, was uns alle erwarten wird.