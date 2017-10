Star Trek Timelines – Unendliche Weiten …!

Die unendlichen Weiten rufen in Star Trek Timelines von Disruptor Beam den Spieler! Für Sternenflotte, Klingonenreich & Co. fliegt der Spieler durch die Sternensysteme!

Die Anmeldung

Von der Veröffentlichung einer kostenpflichtigen App, ist es zu einem klassischen Browsergame für PC geworden. Eingeloggt wird sich kostenlos über Facebook oder Steam.

Die Mannschaft

Ob Star Trek Enterprise oder Voyager, in Star Trek Timelines trifft der Spieler alle Figuren aus dem gesamten Star Trek Universum. Dazu gesellen sich Personen aus dem Spiegeluniversum. Alle Jahrhunderte sind vertreten!

Der Crewkapazitäten sind Grenzen gesetzt. Mit Dilithium, der Premiumwährung, kann das Limit erhöht werden. Wer kein reales Geld ausgeben will, hat die Möglichkeit seine Crew auf Level 100 aufzupowern. Die Crewmitglieder werden unsterblich und können in Stasis gesetzt und werden bei Bedarf gegen Chronitonenzahlung, der kostenlosen Timelineswährung, wieder aktiv eingesetzt.

Das Abenteuer ruft!

Mit dem Ausbau von Fähigkeiten und Talenten einzelner Crewmitglieder ist es nicht genug. Verschiedenste Raumschiffe werden mit ausgewählter Crew an Bord, im Multiplayer, in 3D-Kämpfe gesandt. Erfüllte Fraktionsmissionen steigern das Spieleransehen bei einzelnen Fraktionen, wie Föderation, Klingonen, Ferengi oder Auguments.

Die Kampagne

In der Kampagne kann der Spieler Gegenstände erspielen, die helfen die Crew im Level zu steigern. Dadurch werden wieder andere Kampagnen freigespielt, da die steigenden Skills die Crew befähigen neue Missionen zu erfüllen. Die Schiffe lassen sich mit erspielten Bauplänen verbessern. Es stehen zum Trainieren Weltraumkämpfe, Bodenmissionen und Shuttlemissionen zur Verfügung. Kadettenherausforderungen und Spielerduelle bieten sich ebenfalls an.

Bei jeder Mission werden Chronitonen eingesetzt, die sich in regelmäßigen Abständen wieder auffüllen. Die zweite Währung im Spiel, die Credits, lassen sich gegen Boni eintauschen.

Ereignisse

In regelmäßigen Abständen finden Ereignisse statt. Als Belohnung winken seltene Crewmitglieder, Trainingseinheiten oder Boni. Im Geschwader sammeln die Spieler kollektiv Punkte, um ein Gruppenziel zu erreichen, für welches es wiederum Belohnungen gibt.

Teilweise sind Ereignisse in zwei Phasen unterteilt. Während in der ersten Phase meist nur Shuttlemissionen erfüllt werden, geht es in der zweiten Phase darum, Gegenstände zusammenzusetzen. Die Bestandteile lassen sich in Bodenmissionen erspielen.

Ehre

Die dritte kostenfreie Währung in Star Trek Timelines ist die Ehre. Durch das erfüllen von Aufträgen sammelt der Spiele Punkte in Form von Ehre, die später eingetauscht werden kann. Wer sparsam ist, kann für den Einsatz von viel Ehre zum Beispiel Kahless, den Unvergesslichen ertauschen.

Shuttlemissionen

Für die Verdienste, die beim Erfüllen täglicher Missionen erspielt werden, können Transmissionen einzelner Fraktionen eingekauft werden. Dabei handelt es sich um Shuttlemissionen, die für verschiedene Fraktionen erfüllt werden. Diese Missionen bringen zusätzliche Belohnungen.

Premiumwährung

Das Dilithium ist die Premiumwährung des Spieles. Gegen Geld lässt sich diese im Onlineshop erwerben. Mit Dilithium lassen sich weitere Shuttlerampen kaufen oder die Crewkapazität erhöhen.

Fazit

Für Trekkies ist Star Trek Timelines ein anhaltender Langzeitspaß. Das Spiel ist durch den Wechsel von Weltraumkämpfen, Boden- und Shuttlemissionen abwechslungsreich und weiß zusätzlich mit einer Geschichte zu fesseln. Die Sammler unter den Spielern haben den Anreiz alle Crewmitglieder mindestens einmal in der Stasiskammer und damit unsterblich zu haben. Das Browserspiel weiß Anreize zu geben und langfristig zu fesseln.

Systemanforderungen:

o Betriebssystem: Windows 7 (32 bit)

o Prozessor: 1.5 gigahertz (GHz)

o Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

o Grafik: Integrated Graphics (512MB)

o Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 1 GB verfügbarer Speicherplatz

