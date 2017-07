SK Gaming gewinnt die ESL One 2017 in Köln

Der Gewinner steht fest! SK Gaming holt sich den Pokal und verteidigt damit auch den Titel, den sie letztes Jahr ebenfalls errungen haben. Ein Match mit Höhen und Tiefen aber schlussendlich hochverdient.

Die erste Map war Cobblestone, die von SK gewählt worden war und in den ersten beiden Runden sah es für SK Gaming nicht gut aus. Die Pistolenrunde war verloren, doch in der zweiten schlug SK Gaming überraschend zurück und konnte am Ende der ersten Hälfte mit 11:4 in Führung gehen. Entsprechend schnell war auch dann die zweite Halbzeit vorbei und SK ging stark mit der ersten gewonnen Map in das zweite Match.

Auf Train schien die Kraft für SK nicht enden zu wollen, denn unverändert holten sie Jungs aus Brasilien Runde für Runde. Der Pick für die Map kam von C9 und in der ersten Halbzeit konnten sie nicht gegen die Übermacht von SK ankommen. Überraschender Weise gelang es C9 in der zweiten Halbzeit noch einmal aufzuholen und kurze Zeit sah es so aus, als würde dem Team aus den USA ein Comeback gelingen. Leider konnte der Spirit nicht aufrecht erhalten werden und knapp verlor C9 auch diese Map an SK Gaming.

Auf Inferno wurde der Matchball geschlagen und Cloud9 versuchte nochmal alles zu geben und führte die erste Hälfte gnadenlos an. Zwei Drittel der Halbzeit gingen an C9, von denen aber die letzten Runden an SK Gaming gingen, die wieder Fahrt aufnehmen konnten und gegen den Aufschwung von Cloud9 ankämpfen konnten. Von der extrem motivierten Menge angespornt, war es SK möglich, das Ruder in der zweiten Hälfte zu übernehmen und in einem packenden Finale verdient und sehr eindeutig mit 3:0 das Finale für sich zu entscheiden.

Damit holt sich SK GAming zum zweiten Mal in Folge den Pokal der ESL One. Habt ihr das Turnier auch mitverfolgt? Wer war euer Favorit? Teilt uns eure Meinung mit. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht und freuen uns auf das nächste Jahr.