PUBG: War Mode durch Serverprobleme beendet

Zwei Tage lief der Event Modus War Mode von PUBG, in dem sich 10er Teams an die Spitze kämpfen konnten. Nun musste dieses Format vorzeitig abgebrochen werden, da die Server zusammenbrachen.

Mit dem War Mode wollte PUBG frischen Wind in die Battle Royale Schlachten bringen, doch leider kam es anders, als erwartet. Nachdem das Event offiziell gestartet wurde, verzeichneten Spieler und Entwickler vermehrt massive Performance Probleme, worauf dann einen Tag darauf am 4. Mai die Server komplett für eine Stunde abgeschaltet wurden, um den Fehler zu finden. Nach kurzer Suche wurde deutlich: Der neue War Mode zwingt den Server in die Knie. Der Entwickler sah sich gezwungen, den Modus, der bis zum 6. Mai gehen sollte, abzuschalten. Wie und wann der War Mode fortgesetzt wird, ist aktuell nicht klar.

PC Players: The emergency maintenance is now complete.

Unfortunately, we’ve had to prematurely end this week’s event mode, as it was found to be the cause of recent server instability. Our engineers are working hard to ensure this problem doesn’t occur in the future.

— PUBG Help (@PUBG_help) 4. Mai 2018