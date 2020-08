Online Gaming und die aktuelle Entwicklung

Eine aufgrund der Quarantänephase konstant steigenden Branchen ist die des online Gamings. Home-Office und teils quarantäteartige Zuständige sorgen dafür, dass gerade der online Markt boomt. Somit ist die Branche des online Gamings derzeit die Lukrativste und somit Spannendste in Bezug auf der Beobachtung der Entwicklung. Ergo findet die online Spielwelt viel Anklang weltweit und ebenso in nahezu allen Altersklassen. Der Spielemarkt verzeichnet indes sowieso schon Rekordumsätze, die aber aufgrund des rasanten Anstiegs im Jahr 2020 wohl besonders hoch ausfallen werden.

Konkurrenz belebt das Gaming Business

Viele aktive Spieler des Gamings sind sich aber nicht bewusst, welche gewaltigen finanziellen Mittel hinter den Spielen stecken. Ein hoher Umsatz generiert einen enormen Druck beim Konkurrieren und schafft somit gleichzeitig ein großes Angebot an Games, welches letztlich dem Spieler entgegenkommt. Dies ist auch der Hauptgrund von Spieleentwicklern schnell zu reagieren und mit neu entwickelten Konzepten Trends zu kontern oder direkt mit neuen Technologien neue Maßstäbe zu setzen.

Viele Möglichkeiten des online Gamings

Effektivere Möglichkeiten des online Gamings sorgen dafür, dass es Entwicklern leichterer gemacht wird, neue Spiele-Ideen umzusetzen. Vor allem ist es derzeit die Technologie der Virtual Reality, welche dafür sorgt, dass neuere Ansätze schneller realisiert und effektiver realisiert werden können. Der Wort „virtuellen Realität“ ist vielen bekannt, doch konnte man bis dato den Mainstream noch nicht wirklich davon überzeugen. Grund dafür ist, dass die Virtual Reality sich noch in den Anfangsstadien befindet und das Kosten-Nutzen-Verhältnis noch nicht mainstream-tauglich ist. Ebenso gibt der Markt in diesem Bereich noch nicht allzu viel her. Man kann lediglich von Ansätzen sprechen. Filme wie wie der Hollywood-Blockbuster „Ready Player One“ zeigen indes, was mit einer perfekten virtuellen Realität möglich ist. Wenn man sich einmal mit dem Gedanken auseinandersetzt, kommt man auf die interessantesten Umsetzungsmöglichkeiten diverser Spiele-Nischen. Ein Online Casino wie zum Beispiel CasinoSpielen.de, könnte somit ganz einfach mit den neusten technischen Fortschritten kombiniert werden. Auch eine potentielle Interaktion mit einem Dealer oder ein Live-Erlebnis in einer Slot-Maschine mit Story-Modus wären denkbar. Das Element des Glücksspiels wird somit mehr und mehr zu einem wahren Spielerlebnis.

Alles in allem befindet sich der technische Aufschwung noch am Anfang. Experten behaupten, dass die Entwicklung im Gaming nicht nur rasant vonstatten gehen wird, sondern exponentiell, was man bereits teils in der Smartphone Branche beobachten kann.