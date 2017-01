Neue Trailer zu Resident Evil: The Final Chapter!

Dieses Wochenende findet in New York City die größte Pop Kultur Veranstaltung der östlichen Küste, die New York Comic Con, statt und auf dieser wird auch der letzte Teil der weltweit erfolgreichen Videospielverfilmung Resident Evil vorgestellt. Und genau zu dieser Vorstellung wurden diese und letzte Woche 2 neue Trailer zu Resident Evil: The Final Chapter veröffentlicht.

Letzte Woche erschien der neue Legacy Trailer zum Film Resident Evil: The Final Chapter, welcher ende Januar in den Kinos erscheint.

In diesem wird nochmals die auf die Geschichte von Alice (Milla Jovovich) innerhalb der letzten 5 Resident Evil Filmteile eingegangen und der Startschuss für das Ende der Reihe wird mit vielen spannenden und Actionreichen Kampfscenen und brutalen Bildern des Filmes eingeleitet.

Seit 2002 bringt Constantin Films ca. alle 2-3 Jahre einen neuen Resident Evil Film heraus und hat seitdem mit allen Teilen an den Kinokassen insgesamt über 1 Milliarde Dollar einnehmen können.

Produziert wurde der letzte Teil der Reihe nicht nur von Samuel Hadida (Silent Hill 2006), Jeremy Bolt (Death Race 2008) und Paul W.S. Anderson (Mortal Kombat 1995), welche auch bei Resident Evil (2002), Resident Evil: Apocalypse (2004), Resident Evil: Extinction (2007), Resident Evil: Afterlife (2010) und Resident Evil: Retribution (2012) bei der Produktion mitgewirkt haben und im Falle von Paul Anderson Regie führten. Sondern auch noch bekannte Namen wie Robert Kulzer (Fantastic Four 2015, Wrong Turn 2003) oder der deutsche Filmproduzent Martin Moszkowicz (Pandorum 2009, Irre sind männlich 2014).

Samuel Hadidas Bruder Victor Hadida ist ebenfalls an der Produktion des Filmes beteiligt als Executive Producer und wenn man bedenkt, dass die Produktion von Resident Evil: The Final Chapter bisher von allen Resident Evil Teilen die meiste Zeit in Anspruch genommen hat, können wir uns denke ich auf ein atemberaubendes Ende gefasst machen.

Anfang dieser Woche erschien außerdem noch ein 360° Video zum Film auf Youtube, in welchen ihr den Horror mit den unzähligen Zombimutationen, die durch den T-Virus der Umbrella Corporation angesteckt wurden, hautnah mit erleben könnt. Und hier und da kann man sich in diesem 360° Trailer auch wirklich vor Angst in die Hosen machen.

Es dauert nicht mehr lange bis wir den Film endlich in den Kinos erleben dürfen und mit diesen 2 Trailern steigt die Spannung der Fans darauf auch ins unermessliche.

Hoffen wir mal, dass es Milla Jovovich sicher und heil aus dieser Verdammnis heraus Schaft und freuen uns auf ein atemberaubendes und spannungsgeladenes Filmmeisterwerk diesen Januar im Kino. Resident Evil: The Final Chapter!