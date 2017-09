Minecraft-Spieler zündet vor laufender Kamera Wohnung an!

Mit Feuer spielt man nicht – jeder kennt bestimmt diesen Spruch und dahinter steckt viel Wahrheit. Leider musste es ein japanischer Streamer auf die harte Tour lernen. Der 40-jährige Mann hat leider aufgrund eines Missgeschickes seine Wohnung vor laufender Kamera angezündet!

Der japanische Streamer Daasuke spielte so wie immer Minecraft und entschied sich dann eine kleine Gameplay-Pause zu nehmen. Doch dass diese Pause verheerende Folgen haben wird, war leider zu dem Zeitpunkt nicht klar. Daasuke entschied sich den Zuschauern sein neues kleines Spielzeug zu demonstrieren: sein Öl-Streichholz. Hierbei handelt es sich um ein Zippo voll mit Benzin, in welchem man einen Metallstift (auch Docht genannt) im Inneren des Zippo’s mit der leicht entzündbaren Substanz bewässern kann. Zieht man nun diesen Docht an der Aussenseite des Zippos nach, so entzündet ein Funken den Docht und dieser dient wie ein Streichholz. Eine coole Art Feuer unterm Hintern zu machen, aber leider auch nicht ganz einfach – vor Allem für Anfänger!

Dies wird dem Zuschauer jedoch sehr schnell klar, sobald man das Unfallvideo des Streamers anschaut. Zunächst will der Stift gar nicht angehen, doch dann entfacht sich eine Flamme aufgrund eines Öl-Fleckes auf dem Zippo selbst! Daasuke versucht die Flamme zu löschen, jedoch wirft er währendessen den noch bewässerten Docht auf einen Papierhaufen in der Nähe und leider entfacht sich dort dann der Stift anschliessend. Die Reaktion daraufhin von Daasuke ist leider sehr fraglich – nachdem er das Feuerzeug mit einer Wasserflasche löschen konnte, versucht er den Papierhaufen hinter sich im Zimmer mit brennbarem Pappkarton zu ersticken. Was danach jedoch passiert, kann man sich denken – die Kartons gehen in Flammen auf. Der Japaner verlässt daraufhin das Zimmer um Wasser zu holen, doch als er zurück kommt ist es leider bereits zu spät. Teile seiner Wohnung fangen an zu brennen und Rauch sammelt sich an. Gemäss einer japanischen Meldung fing der zweite Stock des Wohnhauses Feuer. Der 40-jährige Streamer sowie 3 weitere Familienmitglieder wurden bei diesem Unfall schwer verletzt.

Da der Stream live war, ist leider der Unfall auf Band und auf YouTube verfügbar. Das Desaster fängt bei ca. 04:45 Minuten an.

https://www.youtube.com/watch?v=kVL7zVZkQPY

Was lernen wir draus? Mit Feuer spielt man nicht!