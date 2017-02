Minecraft Sky – Das neue Skyblock Projekt

Ein neues Mod Projekt mit vielen großen Youtubern. Ziel ist es eine große Stadt zu errichten und die größten, fortschrittlichsten Machinen zu bauen.

Am 04.02.2017 wurde das neue Projekt mit sehr vielen Youtubern bekannt gegeben. Minecraft Sky ist der Name des neuen Projekt mit Dner, ungespielt, Paluten, Buddies, Rewi und vielen weiteren Youtubern.

Seit mehreren Jahren werden immer wieder neue Projekte auf Youtube präsentiert. Minecraft Leben, Minecraft Varo, Craft Attack, Hero und viele weitere Mnecraft Projekte sind auf der Plattform Youtube bereits entstanden und haben die Zuschauer an den Monitoren gefesselt.

Aber was ist Minecraft Sky eigentlich? Minecraft Sky ist ein weiteres Projekt mit Dner, Ungespielt und vielen weiteren Youtubern, 23 insgesamt. In Minecraft Sky geht es darum, auf den Skyblock Inseln eine große Stadt zu errichten und dort auch große, fortschrittliche Maschinen zu bauen. Zu diesem Grundkonzept kommen wöchentliche PvP Events und jede zweite Woche folgt ein Boss Kampf. Ist dieser Boss besiegt, so werden neue Mods für das Projekt freigeschaltet, welche den Youtubern erlauben, ihre Kreativität weiter auszubauen. In den ersten folgen sind Mods wie Ex Nihilo, Ex Compressum und Immersive Engineering enthalten. Das nette an diesem Projekt ist, dass es keine bestimmten Aufnahmezeiten geben wird. Heißt also: Jeder Youtuber darf selber entscheiden wie viel er aufnimmt und hochladen darf. Der Start erinnert an dem Modus Survival Games, in dem mehrere Spieler um den Mittelpunkt versammelt stehen, bis der Countdown abläuft.

23 Youtuber machen bei diesem Projekt mit. Ist euer Lieblingsyoutuber dabei?

BaastiZockt: https://www.youtube.com/baastiZockt

Buddies: https://www.youtube.com/DieBuddiesZocken

CastCrafter: https://youtube.com/CastCrafter

Clym: https://youtube.com/TheClym

CoRRoNa: https://www.youtube.com/CoRRoNa

CraftingPat: https://www.youtube.com/CraftingPat

Debitor: https://youtube.com/Debitor

Dner: https://youtube.com/Dner

DoctorBenx: https://www.youtube.com/Benx

Gamerstime: https://youtube.com/Gamerstime

GommeHD: https://www.youtube.com/GommeHD

Izzi: https://youtube.com/izzi

Maudado: https://www.youtube.com/maudado

Paluten: https://www.youtube.com/Paluten

skate702: https://youtube.com/skate702

SparkofPhoenix: https://youtube.com/SparkofPhoenix

Sturmwaffel: https://youtube.com/SturmwaffelLP

Ungespielt: https://www.youtube.com/ungespielt

Rewinside: https://www.youtube.com/rewinside

VeniCraft: https://youtube.com/VeniCraft

ViceVice: https://youtube.com/Vicevice

Zinus: https://youtube.com/ZinusHD

Zombey: https://www.youtube.com/Zombey

Hier könnt ihr euch den Start des Projektes anschauen: