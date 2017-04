Lets-Plays.de im neuen Look

Wer Lets-Plays.de öfters besucht, der merkt direkt (hoffentlich), dass wir ein neues Design haben. Das alte war nun auch schon einige Zeit im Einsatz und es musste einfach wieder mal was frisches her. Was modernes und das natürlich auch gut aussieht. Aber es gibt nicht nur ein neues Design, sondern auch einen neuen Bereich. Lets-Plays.de ist nicht nur als News Plattform gedacht oder als Platz, wo paar Leute was schreiben können. Wir wollen Let’s Playern helfen.

Dafür gibt es das Let’s Play You! Format mit David, Interviews, Podcasts und natürlich auch das Forum. Nun könnt ihr eure Projekte und Videos auch direkt hier neuen Zuschauern präsentieren in Form eines Artikels. Auf der Seite “Let’s Play vorstellen” findet ihr weitere Informationen sowie ein kleines Formular, wo ihr uns euren Vorstellungsartikel einsenden könnt. Nach einer Überprüfung durch die Redaktion wird dieser dann auf Lets-Plays.de veröffentlicht und über unsere Social Media Kanäle zusätzlich geteilt.

Am Wochenende kommt dann noch ein neuer Bereich, sollte eigentlich jetzt schon da sein aber hier und da kam was dazwischen, deswegen verzögert sich das noch um ein paar Tage. Was ich sagen kann ist, es ist nicht direkt etwas neues. Eine Abwandlung von einer bereits vorhandenen Seite auf eine andere Art. Am Sonntag seht ihr es dann einfach selber.

Die letzten Tage wurde das neue Design bereits getestet, sicherlich kommt hier und da nochmal ein Feinschliff, aber wenn ihr Bugs findet, schreibt es einfach hier in die Kommentare und wir kümmern uns darum.

Und wer sich noch vom alten Design verabschieden möchte, für den habe ich noch zwei Screenshots angefertigt, einmal von der Startseite sowie von der Artikel Ansicht. Farblich keine großen Unterschiede, aber doch moderner und frischer. Schwerpunkt auf Artikel, da wir wieder mehr YouTube Videos machen, findet man das neueste Video in der Sidebar sowie die letzten drei auch auf der Startseite.

Nun sage ich nur noch: Guten Morgen an alle da draußen und Gute Nacht an mich!