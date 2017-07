Lets Play You! Wachilles auf den Fersen

Ein kleines Interview haben wir sozusagen noch im Zwischenspeicher. Der Wachilles hat mit uns ein Interview geführt und wir haben ihn nun im Video befragt.

Mit beachtlichen knapp 1.300 Videos und 408 Abonnenten ist Wachilles schon ein erprobter Veteran im Video hochladen. Die Schweiz nennt er sein Zuhause und aktiv sowie regelmäßig bringt der sympathische Schweizer ein Video nach dem anderen in den Umlauf und sorgt für eine Menge Unterhaltung. Angefangen hat alles Anfang April im Jahre 2015. Seit dem ist Wachilles für seine Zuschauer immer am Start und spielt momentan an mehreren Projekten gleichzeitig.

Neben Assassins Creed Revelations, Stardew Valley und Ark, spielt er auch Kassenschlager wie Minecraft mit Folgen im hohen dreistelligen Bereich. Auch über die üblichen Social Media Platformen ist der Schweizer erreichbar und lässt euch an seinem Leben teilhaben. Gebt unserem Nachbarn eine Chance und riskiert einen Blick in die Welt von Wachilles. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen.

Das Interview findet ihr unterhalb dieses Artikels. Wir wünschen viel Spaß!