Hallo liebe Leute.

Leider etwas verspätet, aufgrund der bösen Grippewelle.

GAMES ON AIR LIVE

Dieses mal haben wir folgende Games im Angebot:

Beast Quest, Sea of Thieves, Chuchel, Apocolipsis: Harry at the Ende of The World, A way out und Far Cry 5.

In der RetroEcke heute zu sehen: Harvest Moon (SNES 1996).

Also Schaut rein, teilt, liked, kommentiert und/oder gibt uns Anregungen.

Wir freuen uns auf jeden der einschaltet.

Lieben Gruß von

Eurer GOAL-Crew