Games on Air Gaming News #16

Heute fällt die nächste Folge der Gaming News aus, weil die Moderatoren einen weichen Keks haben. April April! Die Folge findet doch statt. Das mit dem weichen Keks stimmt allerdings.

Nicht nur wir rösten die Moderatoren, sondern auch die Moderatoren untereinander. Heute erwischt es Mezel besonders aber wir lindern den seelischen Schmerz und sagen “Ohhhh…. armes Mezel… Aber denke immer daran. Deko kann nichts fühlen, deshalb hadere nicht mit dir. Wir lieben dich so wie du bist.”

Doch um auf das Programm zurück zu kommen. In der heutigen Newsfolge werden euch Neuigkeiten zu Persona 5, Arma Gallant, Dungeon Rushers, Think of the Children, Zombie Vikings, Yooka-Laylee und A Rose in the Twighlight präsentiert. Und Mezel mit seinem Videobeitrag zu Unirally darf selbstverständlich auch nicht fehlen.

Schaut es euch an und wir wünschen euch viel Spaß! Wir haben uns auch sehr viel Mühe beim Erstellen des Thumbnails gegeben!