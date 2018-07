ESL One Cologne 2018: Die Finalspiele in Köln

Am Freitag, den 06.07.18 ist es soweit und der größte ESL Wettkampf in Deutschland von Counter Strike Global Offensive feiert den Start seiner Veranstaltung in Kölner LANXESS-Arena. Und dieses Mal ist sogar eine kleine Sensation mit dabei.

Während sich Astralis und FaZe bereits in den Upper Brackets behaupten konnten und direkt in die Halbfinalspiele gekommen sind, stehen sich für den Freitag Navi und Fnatic, sowie BIG und G2 in den Viertelfinalrunden gegenüber. Dabei ist als besonders sensationell anzumerken, dass BIG es als erste deutsche Mannschaft nach einer doppelten Overtime gegen made in Brazil – die übrigens vom Kader her größtenteils als SK Gaming letztes Jahr den Titel in Köln holten – geschafft hat, nach Köln in die Halle bei dem Live Event zu kommen.

Wir dürfen also gespannt sein, was uns an diesem Wochenende alles erwartet. Wir werden euch dabei auf dem aktuellen Stand halten.