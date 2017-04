Eingebettete YouTube Videos sollen Geld kosten laut GEMA

Das Beitragsbild dürften viele kennen, auch Gamer und Let’s Player. In vielen Spielen sind Musiktitel aus der “realen” Welt integriert. Ob in FIFA, Need for Speed oder Saints Row. Trifft ein solcher Song ein, dann spricht man als gekönnter Let’s Player darüber oder nimmt den Sound weg für diese Stelle. Ansonsten sperrt mit großer Wahrscheinlichkeit die GEMA das Video und man sieht das, was man auf dem Beitragsbild sieht.

Schon Scheiße genug, wie man sagen würde. Nun übertrifft sich die GEMA aber selbst. Eingebettete YouTube Videos sollen auch kostenpflichtig werden. Dies betrifft mal nicht direkt die YouTuber sondern Homepage Betreiber, wie wir es sind. Wir berichten aktiv über Games und Let’s Player. Somit betten wir auch in fast jeden Artikel YouTube Videos ein – weil es dazu gehört und auch Thematisch passt.

Würde die GEMA nun sagen, ihr müsst Geld dafür bezahlen, dass ihr Videos einbetten dürft – ansonsten kann es zu rechtlichen Schritten kommen, gäbe es zwei Wege. Man bezahlt schön die Lizenzgebühren oder man schließt die Seite. Zwar könnte man auch darauf verzichten, YouTube Videos einzubinden – aber wieso sollte man? Es gehört dazu. Wenn man über einen Let’s Player berichtet, dann gehört dazu auch ein YouTube Video. Berichtet man über ein Game, gehört da verdammt noch mal ein Trailer dazu.

Für Lets-Plays.de gäbe es letztendlich nur einen Weg, das Projekt würde eingestampft werden. Über 60.000 Euro an Investitionskosten würden einfach weg geworfen werden. Aber tausende Arbeitsstunden wären für die Katz. Und das nur, weil die GEMA sagt, ihr müsst uns Geld geben, dass ihr YouTube Videos einbinden dürft.

Das betrifft ja nicht nur uns, sondern auch andere Seiten und Blogs. Ob es jetzt die großen Verlagsseiten sind oder nur Homepages von Let’s Playern oder Fans. Wir normalen könnten eine Lizenzierung nicht bezahlen, auch wenn noch nicht feststeht, wie hoch die Gebühren sind.

Jetzt könnte man sagen, ihr bindet doch auch Werbung ein, verdient somit auch Geld. Dann würde ich sagen, schalte deinen Adblocker aus und wir hätten mehr davon. Das kommt ja auch noch dazu. Und auch wenn ich über das Thema immer abgeleitet habe, möchte ich mal meinen Frust auslassen. Und zwar speziell in diesem Fall.

Adblock User sagen immer, es ist Sache des Homepage Betreibers. Er macht das, weil er es möchte. Man sei nicht dafür verpflichtet, die Werbung zu sehen. Von Klicken spricht ja keiner. Man will kein Geld dafür ausgeben oder anderweitig unterstützen, wie wenn man die Werbung sehen würde. Es ist ja der Homepage Betreiber, der das ganze freiwillig macht.

Das stimmt auch so, klar. Ich mache Lets-Plays.de freiwillig. Mich zwingt keiner. Mich hat keiner dazu gezwungen über 60.000 Euro in das Projekt zu stecken und mehrere 1.000 Arbeitsstunden zu investieren. Hinter mir steht keiner, der mir eine Knarre an die Brust hält und sagt, du musst das jetzt machen. Ich mache es aus Spaß und möchte mit dem Projekt auch die Szene unterstützen, neuen Let’s Playern eine Anlaufstelle bieten und verschiedene Extras anbieten. All das für den User kostenlos. Zwar ist ein Premium Modus im Forum geplant, aber das dauert noch. Auch kann man seit kurzem Spenden, auch freiwillig – ich weiße nicht groß darauf hin und sage ich auch nicht, Spendet mal.

Die einzige Einnahmequelle hier ist Werbung. Werbung die wir von einem professionellen Vermarkter schalten lassen. Die Werbeeinnahmen reichen, wenn es gut geht, die laufenden Kosten zu tragen, welche im 3-stelligen Bereich monatlich sind. Eben weil wir einen gewissen Standard und Qualität vertreten, aber auch einige Extras bieten möchten für die User. Und das eben alles für lau.

Kommt aber nun noch wer daher und sagt, wir wollen Geld dafür haben, dass ihr von einem Internetanbieter Videos einbinden dürft, womit wir eigentlich gar nichts am Hut haben (GEMA ist ja nicht Google) dann läuft auch hier das Fass über. Ich kann ja nicht wie die User sagen, welche einen Adblocker benutzen, ihr macht das alles freiwillig, es zwingt euch keiner und es ist mir überlassen, ob ich zahle oder nicht. Entweder man zahlt brav die Gebühren, oder man kann schon mal seinen Anwalt anrufen und sich auf rechtliche Schritte vorbereiten. Denn hier ist man ja in solchen Sachen ganz schnell.

Zu den Lösungswegen von oben, da ist mir noch einer eingefallen. Einfach ins Ausland gehen. Firma in Panama oder Hongkong gründen und diese Firma als Homepage Besitzer eintragen. Kostet zwar einiges, aber in der heutigen Zeit hat man es nicht mal als Hobby Blogger einfach. Da kommen eben solche Sachen daher wie von der GEMA, die einen Steine in den Weg legen. Hat man sein Impressum nicht richtig, kriegt man Post von Abmahn geilen Anwälten. Ist die Datenschutzerklärung nicht richtig, kriegt man auch eine Abmahnung. Schreibt man über USK 18 Spiele und integriert nicht eine Kennzeichnung womit Minderjährige nicht auf die Seite kommen, kriegt man auch direkt Stress.

Klar, alles hat Regeln und man muss sich auch daran halten. Aber jetzt mal ehrlich, wieso will die GEMA Geld von Webseitenbetreibern, nur um YouTube Videos einbinden zu dürfen? Hat man es schon so nötig? Mich würde mal die Begründung interessieren. Die Werbeeinnahmen? Wenn man ein YouTube Video einbindet und der YouTuber schaltet darauf Werbung, dann ist die Werbung auch in den eingebetteten Videos = es entgeht nichts. Das man die rechte dafür hat? Die Rechte hat der YouTuber einzuholen. Möchte der YouTuber nicht, dass man seine Videos einbetten kann – dann kann man dies bei YouTube deaktivieren.

Ich füge mal ein Zitat der GEMA Sprecherin Ursula Göbel ein.

Wir sehen es wie die AKM. Einfache Hyperlinks sind keine relevante Nutzungshandlung. Ohne diese würde das Internet nicht funktionieren. Embedded Content, bei dem für den Nutzer nicht klar ist, dass die Datei von einer anderen Seite stammt, sollte hingegen lizenziert werden.

Denn die GEMA ist nicht alleine. Die Österreicher sind auch mit an Bord und zwar ist es die Verwertungsgesellschaft AKM, wo sich die GEMA einfach nur angeschlossen hat.

Sprich einfache Verlinkungen sind gestattet und werden – vor erst – nicht von der GEMA angegriffen. Einen Link zur GEMA sparre ich mir hier, schenke denen doch keine Verlinkung. Oder nur, wenn die mir dafür Geld geben. Das beste ist ja eigentlich, dass es für den Nutzer nicht klar ist, wenn ein YouTube Video eingebunden ist. Schauen wir uns doch mal ein solches eingebettete YouTube Video an.

Den Remix kann ich übrigens sehr empfehlen. Haut rein und macht auch beim Autofahren Spaß. Aber nun zum eingebetteten YouTube Video. Man erkennt also als User nicht, dass es ein YouTube Video ist. Alle die hier nun Let’s Player oder YouTuber sind oder schon mal ein YouTube Video gesehen haben, bitte ich, löscht euer Wissen – ihr habt noch nie ein YouTube Video gesehen. Ihr kennt YouTube nicht, bzw. ihr wisst nur, dass es eine Videoplattform ist. Ihr seit absoluter Internet Noob. Merkt ihr, dass der obige Remix (welches nicht von der GEMA gesperrt ist) auf der sogenannten Videoplattform “YouTube” gehostet ist?

Ihr wisst nicht? Schaut mal rechts unten. Da ist eine graue Leiste. Links ist ein verdrehtes Dreieck – was der Abspielbutton ist. Daneben sieht man einen Lautsprecher. Hier kann man die Lautstärke verändern – Wahnsinn. Daneben wie lange das Video bereits abgespielt wird und wie lang das überhaupt ist – ich hoffe ihr kommt mit. Dann ist ein längerer freier Platz – ich weiß jetzt schon, ihr seit überfordert. Wenn ihr noch mit kommt, seht ihr rechts eine Uhr, wenn man darauf klickt und bei “YouTube” angemeldet ist, kann man sich das Video später anschauen und es wird im Account hinterlegt – Technik. Und direkt daneben, setzt bitte eure Brillen auf – denn die GEMA kann sich keine Leisten – ist das YouTube Logo.

Heeyyy. Der User erkennt also nicht, dass es ein YouTube Video ist. Ich weiß nicht, was der zuständige GEMA Mitarbeiter gesoffen hat, aber da ist doch 100% das YouTube Logo. Und was bedeutet dies wohl? Genau! Das Video ist bei YouTube gespeichert und wird von dort eingebunden. Okay, kommen wir weiter. Ist der Remix noch nicht abgespielt sieht man in der Mitte des Videos einen grauen Play Button. Fährt man darüber, wird er Rot wie Tampons monatlich bei Frauen.

Wenn man schon mal auf YouTube war, der weiß, dass YouTube ein rotes Logo hat und der rote Play Button auch offiziell von YouTube ist. Okay, dafür muss man schon ein wenig auf YouTube unterwegs sein, dass man daran erkennt, dass es ein YouTube Video ist.

Aber ich sag alleine schon vom rechten YouTube Logo im unteren Bereich, jeder Noob erkennt, dass es ein YouTube Video ist. Was will uns die GEMA hier sagen, dass man nicht erkennt, dass es ein YouTube Video ist? Klickt man auf den Remix Titel, kommt man sogar auf YouTube.

Soll da noch fett drüber stehen, dass es von YouTube ist? Noch ein YouTube Logo als Wasserzeichen im Video? Alle 5 Sekunden ein Spruch wie “Dieses Video wird auf YouTube gehostet liebe GEMA”? Okay, langer Text und um wieder runter zu kommen, ein weiterer Remix den ich sehr empfehlen kann.

Alter! Da ist ja auch wieder ein YouTube Logo drin! Bevor hier eine Verschwörungstheorie aufgebaut wird, hier mal der Einbettungscode. Daran erkennt man auch – hoffentlich – dass es kein modifizierter Code ist, der ein YouTube Logo einbindet, was eigentlich sonst nicht da ist.

<iframe width="600" height="338" src="//www.youtube.com/embed/OVyijERJJhE" frameborder="0" allowfullscreen supergeheimesyoutubelogoextrafuerdiegemaaberansonstenkeinyoutubestandardbeieingebettetenvideos></iframe>

Wie man erkennt, es ist kein modifzierter Einbettungscode.

Wir sehen es wie die AKM. Einfache Hyperlinks sind keine relevante Nutzungshandlung. Ohne diese würde das Internet nicht funktionieren. Embedded Content, bei dem für den Nutzer nicht klar ist, dass die Datei von einer anderen Seite stammt, sollte hingegen lizenziert werden.

Liebe Frau Göbel, bitte fahren Sie kein Auto mehr, wo man als außenstehender nicht erkennen kann, wo sie zuletzt getankt haben. Dieser Tankhinweis beinhaltet ein großes Logo der Tankstelle auf der Linken und Rechten Seite sowie auf der Motorhaube. Auf der Heckscheibe muss klar stehen “Ich habe bei XYZ getankt” und an jeder roten Ampel und im Stau müssen Sie ihre umliegenden Mitmenschen sagen, dass Sie bei der Tankstelle XYZ zuletzt getankt haben. Es versteht sich natürlich für selbst, dass bei jedem Tankstellen Wechsel ein neues Logo sofort angebracht werden muss.

Ich mein wirklich, für was sollte ein Homepage Betreiber bezahlen, nur um ein YouTube Video einbetten zu dürfen, ohne Probleme von der GEMA zu erwarten? Der Homepage Betreiber hat zum Großteil gar nichts davon, ein fremdes Video einzubetten. Oder habe ich nun irgendwelche Vorteile, dass ich zwei Musik Remixe hier eingebunden habe? Werde ich automatisch an den Werbeeinnahmen beteiligt? Soweit ich weiß, nicht.

Wie würde jetzt mein verstorbener Opa sagen: “Armes Deutschland, alles Spassten die Gesetze und Verpflichtungen vorschreiben für jeden Scheiß.”.

Zum Schlusswort noch ein eingebetteter Facebook Post von Gronkh, denn ihm gefällt das ganze auch nicht. Und liebe GEMA, falls du oder ein beauftragter Anwalt dies lesen wirst, wieso auch nicht gleich eingebettete Facebook Postings GEMAnisieren? Könnte ja auch ein Video sein!