Die Vorteile von Online Live Dealer Casinos

Online Casinos haben sich seit ihrer Gründung stetig weiterentwickelt. Das war aus der Sicht der Glücksspielunternehmen nötig, um im Wettbewerb zu bestehen. Nur das Casino, das seinen Spielern neue Angebote unterbreitet, kann sich am Markt der Glücksspielanbieter durchsetzen. Die neueste Innovation sind die Online Live Dealer Casinos. Hier ist es Spielern möglich, einen Hauch von echter Casino-Atmosphäre zu erleben. Was es mit dieser neuen Art Glücksspiel zu erleben auf sich hat, das klärt sich in diesem Artikel.

Was sind Online Live Dealer Casinos?

Mittels schneller Datenübertragung über das Internet ist es heutzutage problemlos möglich, audiovisuelle Inhalte in Echtzeit zu übertragen. Diese Technik machen sich Online Casinos mit Live-Dealern zunutze. Hier wird eine Live-Schalte zu einem echten Croupier oder Dealer hergestellt, der echte Karten austeilt oder einen echten Roulette-Kessel bedient. Spieler können den Karten beim Mischen und Austeilen sowie der Kugel im Kessel beim Drehen zuschauen. Im Vergleich zum herkömmlichen digitalen Spielautomaten bringt diese Art des Spielens eine deutlich realistischere Casino-Atmosphäre herüber. Nicht umsonst erfreuen sich derlei Spielhäuser größer werdender Popularität. In einem standardmäßigen Online Casino steht ein solches Live-Angebot nicht zur Verfügung. Ein häufiges Missverständnis dabei ist: Ein Live-Casino muss sich nicht auf diese Art von Spielangebot beschränken. Vielmehr handelt es sich um ein zusätzliches Angebot, von dem Spieler Gebrauch machen können, wenn sie möchten.

Vorteile der Live Dealer Casinos

Online Spielotheken mit Live-Dealern sprießen nicht umsonst aus der Erde. Es gibt viele Gründe für ihre steigende Beliebtheit unter Spielern. Ein paar davon wurden schon angesprochen. Die wichtigsten Vorzüge, die ein solches Spielhaus zu bieten hat, lauten:

Realistische Spielerfahrung: Mittels Live-Casino wird es Spielern ermöglicht, das Gefühl einer echten Glücksspielstätte aufzusaugen. Es sind reale Interaktionen mit Spielern und Dealern möglich, die ihren Teil zum Spielerlebnis beitragen. Es fühlt sich an, als würde man selbst am Tisch sitzen.

Transparenz und Fairness: Digitale Spielautomaten wirken auf viele Nutzer noch immer künstlich und unzuverlässig. Bei einem Live-Spiel gibt es keinen Zweifel an der Korrektheit des Spielverlaufs. Man kann dem Dealer beim Mischen der Karten und dem Platzieren der Kugel im Kessel zusehen.

Soziale Interaktion: Mittels Chat-Funktion ist es Spielern möglich, mit ihresgleichen und mit dem Dealer ins Gespräch zu kommen. Neben dem Austauschen von Smalltalk und Smileys gibt es eine Trinkgeldfunktion – wie im echten Casino. Derlei Spielereien tragen ihren Teil zu einem realitätsgetreuen Spielerlebnis bei.

Spielauswahl: Live-Dealer Casinos bieten eine große Auswahl an Spielen wie Blackjack, Roulette, Baccarat und andere. Diese Spiele gibt es in verschiedenen Variatione, sodass sie für alle Spielertypen zugänglich sind.

Welche Arten von Online Live Casino Boni gibt es?

Die Art der vorhandenen Live Casino Bonuses hängt vom gewählten Online Casino ab. Es existieren grundsätzlich die gleichen Boni, die Sie von anderen Spielstätten gewohnt sind. Ein kleiner Unterschied betrifft die Umsatzbedingungen. Wenn beispielsweise in einem Spielhaus wie dem King Billy Casino der Bonus 100€ beträgt und Sie Slots spielen, die zu 100% zu den Umsatzbedingungen beitragen, müssen 100€ Echtgeld-Einsätze gespielt werden. Erst dann wird aus dem Bonus echtes Geld, das sich auszahlen lässt.

Eine Besonderheit betrifft die Live-Spiele. Diese werden in den meisten Spielstätten anders gewertet. Live-Spiele tragen nur zu einem gewissen Prozentsatz (z. B. 20%) zu den Umsatzbedingungen bei. Das bedeutet in unserem Beispiel, dass Sie nicht 100€ erneut setzen müssen, sondern 500€.

Die häufigste Aktion im Live-Casino ist das Cashback Angebot. Dadurch wird den Spielern ein bestimmter Betrag ihrer wöchentlichen oder monatlichen Verluste erstattet. Zumeist handelt es sich um Beträge zwischen 10% und 25%. Für Roulette gibt es oft Freispiel-Aktionen abzugreifen. Manche Betreiber warten zudem mit einem exklusiven Casino Bonus auf. Beispielsweise können beim Spielen von Blackjack 5€ ausgezahlt werden, sobald ein Spieler die 21 trifft.

Gelegentlich werden Preise für abgeschlossene Aufgaben vergeben. Professionelle Spieler können sich in regelmäßig stattfindenden Turnieren beweisen und um hohe Preispools spielen.

Plattform-übergreifend und Softwareanbieter

Moderne Online Casinos zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine ganze Riege an Softwareanbietern im Aufgebot haben. Diese Softwareentwickler stellen die Qualität der Live-Spiele sicher. Zu den prominentesten Namen in dem Bereich gehören:

Evolution Gaming

Playtech

NetEnt Live

Microgaming

Pragmatic Play

Play’n GO

Yggdrasil

Betsoft

Novomatic

Bei diesen Softwarestudios können Sie sich der Seriosität und Funktionalität der Spiele gewiss sein. Mehr noch: Hier wird ein Höchstmaß an Qualität garantiert. Die Grafik und die Spielmechaniken gehören zum Besten, was die Branche zu bieten hat.

Hinzukommt, dass sich das Live-Casino problemlos über das Mobiltelefon ansteuern lässt. Ob Sie über ein Android-Gerät, ein iPad oder Tablet verfügen, macht dabei keinen Unterschied. Zumeist sind mobile Live-Casinos an keine App gebunden. Ohne Download gehen Sie auf die Webseite des Glücksspielbetreibers und können unverzüglich mit dem Spielen beginnen. In Ausnahmefällen bietet das Spielhaus eine App für mobiles Spielen an, was für Sie als Nutzer weitere Vorteile bringt.

Abschlussworte

Das Live-Casino eignet sich für alle Spieler, die Wert auf eine immersive und realistische Casino-Erfahrung legen und das Spielen als soziales Ereignis begreifen. Nutzer, die sich mit digitalen Spielautomaten nicht anfreunden können, werden hier fündig. In Sachen Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit sind Live-Spiele über jeden Zweifel erhaben.

Vor der ersten Einzahlung, idealerweise noch vor der Konto-Registrierung, sollten Sie sich die Zeit nehmen und sich über die Lizenz des Casinos informieren. Eine aktuelle Lizenz von einer Europäischen Kommission stellt ein Muss dar. Derlei Casinos lassen sich glücklicherweise leicht finden. Lesen Sie sich ein paar Bewertungen von Testportalen und Nutzerkommentare durch, um einen Ersteindruck von dem Spielhaus zu erhalten.

Nicht zu vergessen: Glücksspiel kann süchtig machen! Spielen Sie verantwortungsvoll. Setzen Sie sich Einsatz- und Zeitlimits und suchen Sie nach Hilfe, falls Sie sie benötigen!