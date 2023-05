Warum sind Lets Plays in Deutschland so beliebt?

Lets Plays sind in Deutschland seit Jahren äußerst beliebt und haben eine große Fangemeinde. Aber was genau macht diese Art von Videospiel-Content so ansprechend für das Publikum?

Die Stars der deutschen Lets Play-Szene

Die deutsche Lets Play-Szene hat einige bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht, die Millionen von Abonnenten auf ihren YouTube-Kanälen haben. Einer der ersten und bekanntesten deutschen Lets Player ist Felix Kjellberg, besser bekannt unter seinem YouTube-Alias PewDiePie. Er ist jedoch in Schweden geboren und aufgewachsen, weswegen er für diesen Artikel nicht in Betracht gezogen wird. Stattdessen werden wir uns auf einige der bekanntesten deutschen Lets Player konzentrieren. Aber auch Lets Player wie Ungespielt und Sarazar haben den Durchbruch früh geschafft.

Dner, Ungespielt und Sarazar deutsche Aushängeschilder

Felix von der Laden, besser bekannt unter seinem Alias Dner, hat mehr als 5 Millionen Abonnenten auf YouTube und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Lets Playern. Er startete seinen Kanal im Jahr 2011 und konzentriert sich auf eine Vielzahl von Videospiel-Genres, darunter Minecraft, Fortnite und GTA V. Dners Videos sind bekannt für seine lockere und humorvolle Art, die oft von seinem unverkennbaren Lachen begleitet wird. Valentin Rahmel, besser bekannt unter seinem Alias Sarazar, hat mehr als 2 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Er hat seinen Kanal im Jahr 2010 gestartet und konzentriert sich hauptsächlich auf die Spiele Call of Duty, GTA V und Minecraft. Seine Videos sind bekannt für seinen humorvollen Stil und seine Fähigkeit, ein unterhaltsames und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten.

Die Rolle von Socialblade

Socialblade ist eine Website, die Informationen zu verschiedenen Social-Media-Konten bereitstellt, einschließlich YouTube-Kanälen. Diese Website bietet Statistiken zu Abonnenten, Videoaufrufen und Einnahmen für jeden Kanal. Dieses Tool ist für Lets Player sehr wichtig, da es ihnen ermöglicht, ihre Leistung im Vergleich zu anderen Kanälen zu verfolgen und Trends in ihrer Popularität zu identifizieren.

Die Revolution des Gamings

Eine der Hauptursachen für die Beliebtheit von Lets Plays in Deutschland ist die Revolution des Gamings. In den letzten Jahren hat sich die Videospielindustrie stark verändert und viele neue und aufregende Spiele wurden veröffentlicht. Durch die Veröffentlichung von neuen Spielen entsteht eine hohe Nachfrage nach Informationen und Bewertungen dieser Spiele. Lets Plays bieten Zuschauern die Möglichkeit, sich einen Eindruck von Spielen zu verschaffen, bevor sie sie kaufen. Außerdem ermöglichen sie es den Zuschauern, verschiedene Spielstile und -techniken kennenzulernen, was dazu beitragen kann, dass sie ihre eigenen Spielfähigkeiten verbessern und sich mit anderen Spielern austauschen können. Lets Plays bieten eine interaktive und unterhaltsame Möglichkeit, Spiele zu erleben, ohne sie selbst spielen zu müssen. Dies ist besonders attraktiv für Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Zeit, Ressourcen oder Fähigkeiten haben, um die Spiele selbst zu spielen. Durch Lets Plays können sie dennoch am Spielerlebnis teilhaben und die Geschichten und Abenteuer der Spiele miterleben.

Die Personalisierung des Contents

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Lets Plays in Deutschland ist die Personalisierung des Contents. Lets Player haben die Möglichkeit, ihren eigenen Stil und ihre Persönlichkeit in ihre Videos einzubringen. Sie interagieren mit dem Publikum, kommentieren das Spielgeschehen, machen Witze und teilen persönliche Erfahrungen. Dies schafft eine Verbindung zwischen den Lets Playern und ihrem Publikum, was zu einer treuen Fangemeinde führt. Darüber hinaus können Zuschauer ihre Lieblings-Lets Player unterstützen, indem sie deren Merchandise kaufen. Plattformen wie Spreadshirt ermöglichen es den Lets Playern, ihre eigenen Merchandise-Produkte wie T-Shirts, Hoodies oder Tassen zu erstellen und zu verkaufen. Das Tragen dieser Produkte kann eine Art Identifikation mit dem jeweiligen Lets Player und seiner Community darstellen und stärkt die Bindung zwischen Zuschauern und Lets Playern.

Unterhaltung und Gemeinschaft

Lets Plays bieten nicht nur Unterhaltung, sondern schaffen auch eine Gemeinschaft. Die Kommentarbereiche unter den Videos dienen als Plattform für den Austausch zwischen Lets Playern und Zuschauern. Zuschauer können ihre Gedanken, Meinungen und Erlebnisse teilen, Fragen stellen und mit anderen Fans interagieren. Dies fördert ein Gefühl der Zugehörigkeit und ermöglicht den Aufbau von Freundschaften innerhalb der Community. Darüber hinaus organisieren Lets Player oft Live-Streams oder Meet-ups, bei denen sie persönlich mit ihren Fans interagieren können. Zum Beispiel auf der Streaming-Plattform Twitch. Diese Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, Lets Player im echten Leben zu treffen, Autogramme zu bekommen und gemeinsam Spiele zu spielen. Solche Events stärken die Bindung zwischen Lets Playern und Fans und schaffen eine noch engere Gemeinschaft.

Lets Plays sind in Deutschland aus verschiedenen Gründen äußerst beliebt. Die Stars der deutschen Lets Play-Szene, wie Dner, Ungespielt und Sarazar, haben Millionen von Abonnenten auf ihren Kanälen und bieten unterhaltsamen Content mit persönlicher Note. Plattformen wie Socialblade ermöglichen es den Lets Playern, ihre Leistung zu verfolgen und sich mit anderen Kanälen zu vergleichen. Die Revolution des Gamings und die Personalisierung des Contents tragen ebenfalls zur Popularität von Lets Plays bei. Nicht zuletzt schaffen Lets Plays eine Gemeinschaft, in der Fans sich austauschen und zusammenkommen können. Lets Plays haben eine kulturelle Bedeutung erreicht und sind aus der deutschen Online-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken.