Die besten Spielautomaten für Anfänger

Heute möchte jeder sein Glück in einem Online Casino auf die Probe stellen. Wenn man dazu bereit ist, etwas Geld auf das Spiel zu setzen, kann man große Gewinne oder sogar einen echten Jackpot für sich entscheiden. Wenn man sich die Höhen einiger Jackpots ansieht, dann kann es einem ganz schnell schwindelig werden. Der Rekordgewinn liegt derzeit bei fast 18 Millionen Euro. Dabei muss man sagen, dass dieser Jackpot mit einem Cent-Betrag ausgelöst worden ist. Die Aussicht auf einen solchen Gewinn lässt viele angehende Spieler nicht ruhig schlafen und zieht sie förmlich in die Casinos.

Bevor man sich dazu entscheidet, das Glücksspiel auszuprobieren und echtes Geld auf das Spiel zu setzen, sollte man sich seines Risikos bewusst sein. Sämtliche Spieleinsätze können komplett oder teilweise verloren gehen. Sobald man eine Spielrunde startet, hat man keinen Anspruch auf seinen Spieleinsatz oder auf einen möglichen Gewinn. Das Glücksspiel darf als ausschließlich zum Zweck der Unterhaltung genossen werden. Die Online Casinos müssen ebenfalls ihr Geld verdienen und können aus diesem Grund im Bestfall maximal bis zu 99% aller eingezahlten Mittel wieder als Gewinne an die Spieler auszahlen. Das bedeutet, dass nur einer von Millionen einen richtigen Jackpot gewinnen kann. Auf einer langfristigen Ebene wird man mathematisch gesehen auf jeden Fall einen Verlust hinnehmen müssen. Jedoch soll es auch richtige Glückspilze geben, die einen Big Win nach dem anderen herauszuziehen. Folglich heißt es, dass viele andere Spieler mit einem mehr oder weniger großen Verlust nach Hause gehen müssen.

Wer diese lustigen und äußerst unterhaltsamen Games gerne einfach nur ausprobieren möchte, muss sich nicht zwangsläufig auf ein Risiko einlassen. Man kann sich ein grobes Bild von den Spielen durch zahlreiche Demoversionen verschaffen. Eine Demo wird stets mit dem Einsatz von Spielgeld gespielt und man muss sich auf den meisten Seiten nicht einmal registrieren, um in den Genuss von Automatenspielen zu kommen. Leider sinkt der Unterhaltungsfaktor erheblich, wenn man eine trockene Demo mit Spielgeld spielt, das man sich nicht einmal auf das Bankkonto auszahlen lassen kann. Erst, wenn es um echte Einsätze geht, steigt der Adrenalinpegel an und man kommt richtig ins Schwitzen. Auch das Real-Play, bei dem es um echte Gewinne geht, kann man heute vollkommen ohne Risiko ausprobieren. Bei der Registrierung in vielen Spielbanken kann man heute die Freispiele ohne Einzahlung erhalten. Dabei handelt es sich um einen Bonus und ein Entgegenkommen des jeweiligen Casinos. Man muss stets beachten, dass sämtliche Boni strengen Umsatzbedingungen unterliegen und nicht einfach ausgezahlt werden können. Aus diesem Grund sollte man sich immer mit den Bonusbedingungen des jeweiligen Spielhauses auseinandersetzen.

Welche Slots eigenen sich für Anfänger?

Man kann nicht pauschal sagen, welche Slots besonders gut für Anfänger geeignet sind. Es hängt immer von dem Spieler selbst ab. Um schnell in das Spielgeschehen zu finden, bieten sich sehr einfache Automaten an. Mit Sicherheit wird es jedoch einige Spielertypen geben, die sich schnell von einem klassischen Spielautomaten gelangweilt fühlen werden. Leute, die eine Affinität zu herkömmlichen Videospielen haben, wären womöglich mit einem gut ausgestatteten Slot mit tollen Grafiken und einer Menge an Sonderfunktionen sehr gut beraten. Für Anfänger besonders abzuraten sind Spiele mit einer hohen Volatilität. Solche Spiele verfügen über ausgeklügelte Bonussysteme, die ziemlich hohe Gewinne ermöglichen. Bei Automaten, die hin und wieder hohe Erlöse ausschütten, muss man sich auf lange Durststrecken ohne nennenswerte Gewinne einstellen. Besonders Anfänger könnten sich nach gefühlten 100 Spielrunden ohne Gewinne über das Ohr gehauen fühlen. Bei Spielen mit einer niedrigen Volatilität erhält man regelmäßig ansprechende Gewinne, die jedoch keinem Jackpot gleichzusetzen sind. Dadurch wird man prima unterhalten und kann das Online Glücksspiel ein wenig auskosten. Im Folgenden werden einige sehr beliebte und anfängerfreundliche Spielautomaten vorgestellt.

Starburst

Starburst ist ein Video Slot von NetEnt, der sich ideal für Spieler anbietet, die sich bislang noch nicht besonders mit Online Automatenspielen auseinandergesetzt haben. Der Vorteil ist ein einfacher Aufbau, der im Zusammenhang mit eindrucksvollen Effekten den nötigen Spielspaß bringt. Gewinnkombinationen können in beide Richtungen generiert werden und es gibt keine verwirrenden Sonderfunktionen.

Mega Moolah

Mega Moolah von Microgaming ist in fast jedem Online Casino zu finden. Dieses Spiel muss man kennen! Es gibt einen recht einfachen Aufbau, dass die meisten Anfänger ganz leicht in das Spielgeschehen finden können. Dieser Slot erweckt durch einen progressiven Jackpot den Traum von einem Millionengewinn. Berühmt geworden ist dieses Game durch den Rekord-Jackpot, der ausgerechnet an diesem Spielautomaten ausgeschüttet worden ist. Ein Brite konnte bei Mega Moolah fast 18 Millionen Euro mit einem Spieleinsatz von unter einem Euro an diesem Slot für sich entscheiden. Es gibt mehrere Spiele aus dieser Reihe, die sich den Jackpot teilen. An jedem dieser Slots kann der progressive Jackpot gewonnen werden.

Book Of Dead

Book Of Dead ist ein Video Slot von Play’n GO, der über das legendäre Spielsystem mit dem Bonussymbol in den Freirunden verfügt. Das Scatter und das Wild Symbol sind in einem Zeichen vereint. Sobald man das begehrte Freispiel Feature ausgelöst hat, kann man sich auf ein zusätzliches Sonderzeichen freuen, das sich stets auf eine gesamte Walze ausweitet und abseits von den geregelten Verläufen der Gewinnlinien Gewinne einbringt. Es gibt im Online Casino eine ganze Handvoll Slots, die auf demselben Prinzip aufbauen.

Mega Joker

Mega Joker ist ein klassischer Spielautomat von NetEnt. Dieser Slot eignet sich für die Art von Spieler, die sich gerne wie in einer echten Spielhalle mit einem mechanischen Spielautomaten fühlen möchten. Jedoch sollte man aufpassen, weil dieser Slot über ausgeklügelte Techniken verfügt, die auf den ersten Blick etwas verwirrend wirken könnten. Wer sich für einen klassischen Spielautomaten aufgrund des einfachen Aufbaus entscheidet, sollte sich womöglich ein anderes Spiel aussuchen. Der große Vorteil von diesem Slot ist eine Gewinnausschüttungsrate von über 90%.

Gonzo’s Quest

Gonzo’s Quest hat sich seit seiner Erscheinung im Jahr 2011 bereits einen richtigen Legendenstatus erkämpfen können. Diesen Slot von NetEnt kann man in fast jedem renommierten Online Casino finden. Es gibt einen recht einfachen Aufbau, mit einigen Sonderfunktionen und interessante Grafiken. Gewinnkombinationen lösen sich bei diesem Slot auf und erzeugen Freiraum für neue Symbole, durch die in einer einzelnen Spielrunde mehrfache Gewinne erzeugt werden können.