Das ESL One Finale in Köln

Es ist soweit und morgen werden die letzten Finalrunden in Counter Strike: Global Offensive geschlagen. Live übertragen startet die ESL One am Freitag, den 07.07.17 mit den Viertelfinalrunden. Seid ihr dabei?

Morgen wird es in Köln in der LANXESS Arena richtig heiß, denn dann werden die Standing Offs des ESL One Turniers für Counter Strike: Global Offensive geschlagen. Die Gruppenphase ist gerade vorbei und was schon einmal ziemlich überrascht ist, dass Virtus.pro, mousesports und Fnatic es nicht in die Standing Offs geschafft haben und leider wieder die Heimreise antreten müssen. Zu Anfang spielen folgende Teams in den Viertelfinalrunden gegeneinander:

(10:00 Uhr) Natus Vincere vs. G2 Esports

vs. (13:50) Ninjas in Pyjamas vs. Cloud9

vs. (17:40) FaZe vs. Team Liquid

vs. (21:30) OpTic Gaming vs. SK Gaming

Alle Runden werden im Best of Five gespielt. Maps werden gevotet und geblockt und sollte es 2:2 stehen, wird die fünfte und letzte Map per Zufall gewählt. Ihr könnt das Turnier Live in etlichen Streaming Diensten verfolgen. Beispielsweise auf dem Twitch Account von ESL One wird das Turnier für euch übertragen. Am Samstag wird dann das Halbfinale der Gewinner aus den gestrigen Viertelfinalspielen ab 16:00 Uhr stattfinden und am Sonntag startet das große Finale um den Titel ebenfalls um 16:00 Uhr.

Früh morgens um 8:00 Uhr am Freitag werden die Türen geöffnet und um 9:20 beginnt die Pre-Show ab der ihr spätestens dort schon eingeschaltet haben solltet. Seid ihr mit dabei? Wer sind eure Favoriten? Den Stream zum Turnier findet ihr hier:

Live-Video von ESL_CSGO auf www.twitch.tv anzeigen