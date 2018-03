Bless Online: Lasst eure Stimme ins Spiel integrieren

Bless Online ist ein MMO, welches mit seiner traumhaften Grafik überzeugt. Mit über 35.000 Likes bereits auf Facebook, suchen die Entwickler nun Stimmen für Nebencharaktere.

Wolltet ihr euch schon immer mal mit der eigenen Stimme in einem Videospiel verewigen, konntet jedoch die nötigen Verbindungen nicht aufbauen? Dann könnte genau dies eure Chance sein. Neowiz sucht nun in der Community nach mutigen Männern und Frauen, die Ihr Glück versuchen möchten. So habt ihr die Möglichkeit, euch bis zum 25.3.2018 als Synchronspecher zu versuchen und die Audiodatei an Neowiz via Discord zu senden. Mit angehangen ist eine PDF Datei, in der ihr viele verschiedene Nebencharaktere findet, welche noch synchronisiert werden müssen.

Natürlich ist dies alles komplett auf Englisch, da die Hauptsprache des Spiels auch in dieser Sprache programmiert wird. Gleichzeitig solltet ihr euren richtigen Namen mitsenden, damit ihr laut Entwickler auch in den Credits aufzufinden seid. Dies kann für angehende Synchronsprecher, welche sich gerne in die Richtung Gaming begeben wollen, ein Sprungbrett sein. Man sollte hier jedoch einiges Bedenken, da hier klare Aufnahmen gemacht werden müssen, welche bestimmte Kriterien aufweisen müssen.

Ihr könnt Freeware Programme wie zum Beispiel Windows Voice Recorder oder auch Adobe Auditon nutzen, die Wahl liegt hier ganz bei euch. Achtet darauf, dass ihr mit mindestens mit 44Khz aufnehmt und die Datei in .wave oder .aiff abspeichert. Solltet ihr mehrere Charaktere ausprobieren, könnt ihr diese mit kurzen Pausen als eine große Datei abspeichern. Dies ist laut den Entwicklern vollkommen in Ordnung.

Noch ein wichtiger Punkt ist, dass ihr 20-30 Sekunden die Stille eures Raumes aufzeichnet sollt. So können die Audio Techniker den Rauschfilter an eure Audiodatei besser anpassen, um die beste Qualität aus eurer Datei zu erhalten. Solltet ihr dies alles erfüllt haben, könnt ihr die Datei/en in den Discord Server von Bless Online am 25.3.2018 mit eurem richtigen Namen einsenden.

Die beigefügte PDF Datei findet ihr HIER.