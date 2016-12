Minecraft: Fallout Mash-up Pack angekündigt

Fallout ist bereits seit Jahren eine beliebte Videospielserie unter den Fans. Nun kündigt Mojang eine Mash-up Pack zu Fallout selber an.

Lange ist es her, seitdem Minecraft die Spielerherzen eroberte und bis heute noch für Aufsehen sorgt. Die Pixelwelt von Minecraft begeistert seit sieben Jahren schon die Spieler, alles angefangen mit der Alpha Version des Spiels. Ein Ziel gibt es nicht, der Spieler darf oder muss sich sein eigenes Ziel setzen. Zwei Jahre später, Oktober 2011, kam dann die mobile Version des Spiels auf den Markt. Damit jedoch noch nicht genug, ist Minecraft bis Heute auf allen Platformen spielbar und setzte selbst auf der Konsole kaum Grenzen, jedoch sind am Anfang Mods Dritter auf der Konsole nicht nutzbar gewesen. Oktober 2016 ging es jedoch mit den Modifikationen los, denn Mojang kündigte selber Modifikationen seitens der Welten an, sprich von da an konnten die Nutzer Änderungen an der Spielwelt vornehmen, die jedoch nur mit der Welt selber in Verbindung stand.

Nun kündigt Mojang ein Mash-up Pack für die Konsolen an. Fallout soll es nun in Minecraft geben, mit über 44 neuen Skins, einer riesigen Spielwelt und dem Gefühl von Fallout. Auch das Nutzer Interface wurde verändert, um den Retro Look von Fallout gerecht zu werden und ein eigenes Resourcepack, welches die Welt von Fallout sehr gut wieder spiegeln soll.

Working in the depths of their bunker complex, our artists and builders have been busy blasting Minecraft’s glorious overworld into an irradiated wasteland fit for Fallout fans to wander.

Mit diesen Worten verspricht Mojang eine Welt, die Fallout gleicht oder ähnlich sieht. Kostenlos ist dieses Mash-up Pack jedoch nicht. Mit einem Preis von $5.99 USD soll das Pack für alle Konsolen zur Verfügung stehen. Nutzer des PC’s bleiben hier jedoch auf dem trockenen, da dieses Pack nicht für die Windows oder Computer Version erhältlich ist. Ein genaues Datum ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht genannt worden, jedoch dürfen wir durch ein Video schon einmal gespannt durch die Fallout Welt für Minecraft schauen. Den ganzen Artikel, sowie Video und Bilder findet ihr auf der offiziellen Seite von Mojang.