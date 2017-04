Es ist kein Scherz. Wir haben den Duschschaum bilou auf Herz und Nieren getestet um abseits aller Vorurteile herauszufinden ob die Kritik berechtigt ist.

Neben zahlreichen Tests über Equipment für den Bereich Lets Play haben wir uns einmal – eher scherzweise – gedacht, den sehr fragwürdigen Duschschaum bilou der Youtuberin BibisBeautyPalace zu testen und ganz objektiv und unbefangen ein Fazit aus dem Artikel zu bilden.

In erster Linie möchten wir den eigentlichen Nutzen und die Wirkung des Schaums beurteilen. Dass viel Gegenwind von allen möglichen Youtubern kam, war abzusehen, da Bibi mit ihrer Marke auf eine sehr junge Zielgruppe von Mädchen im Alter von 11-15 Jahren gezielt hatte, die passender Weise ihrer Community entspricht. Dadurch wurden moralische Konflikte in den Raum geworfen und dass Bibi mit ihrem Namen und ihrer Reichweite automatisch mit einem großen Erfolg zu rechnen hatte. Von “Community hintergehen” bis zu “eigenen Fans das Geld aus der Tasche ziehen” gab es so ziemlich alles, was sich die Beauty Bloggerin gefallen lassen musste. Dass diese Form der Absatzpolitik mehr als fragwürdig ist, möchten wir auch nicht dementieren und lediglich darauf verweisen, dass wir diese Punkte nicht in die Bewertung des Schaums einfließen lassen.

Erhältlich ist der Duschschaum in zwei Sorten, in Tasty Donut, der wie der Name schon sagt nach frisch gebackenen Donuts mit Erdbeerglasur riechen soll und Creamy Mandarin. Einem Duft nach Mandarinen gemischt mit Vanille-Eiscreme. Die Schäume sind 100% Vegan mit Mandel und Olivenöl hergestellt und sollen extra cremig sein. Hergestellt werden die Produkte in Deutschland und die Verträglichkeit der Inhaltsstoffe soll laut Bibi ohne Tierversuche getestet worden sein. Mit einem Preis von 3,95€ siedelt sich der Schaum in den oberen Preiskategorien bekannter Markenduschschäume an.

Aber nun zum Praxistest. Wichtig dabei ist, dass nicht ich, sondern meine Freundin die Schäume getestet hat. Der Schaum wird seit über einem Monat benutzt und ist dabei sehr ergiebig und gut die Hälfte ist nach wie vor noch in der Flasche. Der Geruch ist zunächst sehr penetrant und auch nach der Benutzung hält er lange an. Während andere Duschschäume eher fruchtige und tropische Gerüche verwenden, merkt man bei Schäumen von bilou sofort, dass dieser sehr süß rüberkommt. Schon etwas zu süß für uns aber die Schäume sind auch eher an Jugendliche gerichtet. Bis jetzt wurden auch keine Hautirritationen festgestellt und die Haut fühlt sich nach der Benutzung weich und gepflegt an. Dazu ist das Produkt nicht austrocknend zur Haut. Zu Anfang ist der Geruch sehr gewöhnungsbedürftig aber nach einiger Zeit immer umgänglicher und man gewöhnt sich zunehmend daran. Von der Konsistenz hält der Schaum mit anderen Markenprodukten mit, nur ist der Geruch halt anders.

Zum Fazit kann man folgendes sagen: Der Schaum kann zu Anfang nur sehr schwer überzeugen – zumindest, wenn man nicht so auf extrem süße Gerüche steht – doch er wird mit der Zeit immer angenehmer und es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Positiv hervor zu heben ist, dass der Schaum Vegan und ohne Tierversuche entwickelt worden ist, was in den heutigen Pflegeprodukten eher unüblich ist. Der Schaum enthält keine Mineralöle, Parabene und Silikone. Es sollen auch zwei weitere neue Arten auf den Markt kommen, also können wir gespannt sein, was Bibi sich dieses mal hat einfallen lassen. Wir raten zu Namen wie “Energy-Drink mit Pizza” und “Döner-Zwiebel-Mett”, damit die männlichen Duscher auch voll auf ihre Kosten kommen. Da unser Bewertungssystem eher auf Hard- und Software zugeschnitten ist, lassen wir eine Punktevergabe mit Bronze, Silber oder Gold ausnahmsweise einmal aus.

Nachträglich wurde gesagt: “Ich werde den Schaum auf jeden Fall aufbrauchen, jedoch werde ich den Schaum nicht noch einmal kaufen, da mir der Geruch zu penetrant ist.”