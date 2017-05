Sarazar als Synchronsprecher beim Assassin’s Creed Film

Über den kommenden Assassin’s Creed Kinofilm haben wir ja bereits ein paar mal berichtet, welcher am 27. Dezember 2016 ins Kino kommen soll. Als Schauspieler sind unter anderem Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson und Michael K. Williams mit dabei. Diese bekommen natürlich alle einen deutschen Synchronspercher, so auch Matias Varela. Dieser spielt im Film die Rolle als Emir.

Und als Deutscher Synchronsprecher kommt Valentin Matthias Rahmel zum Einsatz, besser bekannt auch als Sarazar. Neben Let’s Player, Unternehmer und DJ nun eben auch als Stimme in einem großen Kinofilm.

Seit Dezember 2010 macht der Superhomie von Gronkh Let’s Plays und alles hat gestartet mit Call of Duty: Black Ops. Aktuelle Projekte sind Battlefield 1, Call of Duty: Infinite Warfare und Civilization VI. Auch Assassin’s Creed Spiele sah man auf seinem Kanal, so das die Synchronsprecher Stelle auch zum guten Sarazar passt.

In der Videospielverfilmung von 20th Century Fox wird Callum Lynch, gespielt von Michael Fassbender, von einem Geheimbund entführt, welcher Callum mittels eines Computers die genetischen Erinnerungen seiner Vorfahren durchleben lässt. So geht es unter anderem ins 15. Jahrhundert nach Spanien, wo seine Vorfahren einen Geheimbund entdecken – die Assassinen. Einer davon wird Emir sein, welcher von Sarazar seine deutsche Stimme bekommt.