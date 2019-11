Mobile Gaming via Smartphone der neue Trend

Haben herkömmliche PCs oder gar bereits Notebooks ausgedient? So scheint es zumindest, wenn man sich die aktuellen Zahlen zu den Trends im Bereich Gaming betrachtet. Schon längst hat der Generationswechsel dafür gesorgt, dass Smartphones für die Allgemeinheit unverzichtbar sind. Dies haben sich die Unternehmen schnell zu Eigen gemacht und sich im Sektor mobile Gaming noch zusätzlich spezialisiert. Leistungsfähigere Smartphones bieten den Spieleentwicklern immer mehr Möglichkeiten Spiele zu realisieren. Die Gewöhnung an die mobilen Geräte sorgen zudem dafür, dass man in Situationen, die eher langweilig sind, schnell Mal auf das eigene Smartphone zurückgreift, da dies in der heutigen Zeit alle Möglichkeiten der Unterhaltung und Ablenkung bietet.

Mobile Spiele auf dem Smartphone

Spiele-Variationen gibt es auf dem Handy in Hülle und Fülle. Nahezu jede Nische des guten, aber auch schlechten Geschmacks, ist abgedeckt. Dabei ist zu beobachten, dass mit der besser entwickelten Technik der Smartphones ebenso das Niveau der Spiele stetig steigt. Doch sind es nicht immer nur herkömmliche Jump’n’Run Spiele, die den größten Anklang finden. Vor allem der Sektor der Casino-Spiele, oder auch Slots genannt, profitiert enorm von der aktuellen Entwicklung des Marktes. Gerade die Simplizität der Slots, gepaart mit farbenfroher Animationen, macht derartige Spiele bei Handynutzern so beliebt. Auf Casinokomplett.com sieht man unter anderem einen kleinen Auszug an Angeboten beliebter und geprüfter Anbieter, die sich aufgrund des enormen Konkurrenzkampfes bei den lukrativen Bonusangeboten übertrumpfen. Sind es doch gerade Casino-Spiele, die gut und eben auch kurzweilig in langweiligen Situationen unterhalten können. Dass Smartphones gerade in langweiligen Situationen genutzt werden, um zu spielen, sieht man vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn. Aber auch die Arztpraxen haben für ihr Wartezimmer schon lange ihre Handyverbote abgelegt.

Mobile Games auf dem Handy oder Tablet?

Gar nicht so unrelevant im Bereich Gaming ist das Tablet. Oft erkannt, erweist sich das Tablet jedoch als gutes und ebenso hochwertiges Gerät zum nutzen von mobilen Spielen. Dabei sind die Preise für Tablets derweilen schon nach unten korrigiert worden und somit erschwinglicher als zur Anfangszeit. Ein Pluspunkt der Tablets bei den mobilen Spielen ist das große und hochaufläsende Display. Vor allem farbgewaltige und animierte Spiele kommen auf den Tablets besser rüber als auf dem Smartphone. Obwohl das Tablet der perfekte Mittelweg zwischen Notebook und Smartphone ist und sich demnach ideal zum Spielen einigt, findet es in diesem Bereich noch zu wenig Anklang und konnte das Smartphone bislang noch nicht vom Thron stoßen.