Gaming im Jahr 2020

Auch im neuen Jahr warten alle ambitionierten Gamer auf den neusten Releases. Vor allem AAA-Spiele stehen in diesem Jahr ganze vorne. Vor allem das neue Monster Hunter World: Iceborne, welches am 9.Januar veröffentlicht worden ist, fand großen Anklang in der Gamer-Welt. Es ist die lang erwartete Erweiterung zu Monster Hunter: World, welches bis heute mit über 12 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten zählt. So war die Nachfrage nach Iceborn demensprechend groß und sollte dafür sorgen, dass auch die Erweiterung in diesem Jahr schnell neue Rekorde aufstellen wird. Jedoch sind nicht nur Konsolenspiele beliebt bei den Gamern. So werden auch upcoming Games der Generation der Mobile Games sehnsüchtig erwartet.

Triple-A vs. Mobile Gaming

Die Frage, welche sich seit ein paar Jahren stellt, ist, ob es die mobilen Spiele schaffen, den Triple-A-Konsolenspielen so langsam den Rang abzulaufen? Der Vorteil der mobilen Spiele liegt auf der Hand. Zum einen wird keine teure Konsole gebraucht, die lediglich zum Spielen fungiert, sondern ein Smartphone, welches bei jungen Erwachsenen obligatorisch ist. Zum anderen sind die Spiele auf dem Smartphone auch oftmals komplett kostenlos. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Games auf dem Smartphone kostenlos sind, lohnt es sich auch, die Vielfalt komplett auszukosten. Ob man mit Pokemon Go auf die Jagd geht, oder in Online Casinos sein Vergnügen sucht, die Auswahl an Genres allein ist schier unendlich. Selbst herkömmliche Casino-Slots profitieren von den Möglichkeiten, welche Smartphones ihnen mittlerweile geben. Grafisch hat selbst die Gambling-Branche einen Zahn zugelegt, so dass online Casinos vermehrt auf grafisch anspruchsvolle Spiele setzen. Die Anforderungen sind, obwohl die Spiele meist hochwertig herüberkommen, nicht allzu hoch, so dass man nicht auf die neusten Handy-Modelle zurückgreifen muss.

Talion beliebt beim mobile Gaming

Zu den beliebtesten Spielen, welche im Jahr 2019 als mobile Variante veröffentlicht wurde, zählt laut einiger Gaming News Talion. Dabei handelt es sich um ein Free 2 Play-Spiel als MMORPG, was mitunter zu den angesagtesten Genres gehört. Das Spiel ist von Gamevil, die mitunter durch das Action RPG Royal Blood an Bekanntheit gewonnen haben. In Talion selbst spielt man einen Helden, der aufgrund von Drachenblut zu eine Art Superheld geworden ist, dem Talion. Diesen Kämpfer nutzt der Spieler, um in einen Krieg zweier Fraktionen einzugreifen. Gelobt wird vor allem das Ausrüstungssystem des Spiels, welches komplexer daherkommt als manch ein Konkurrent im mobilen MMORPG-Bereich.