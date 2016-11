World of Warcraft wird 12 Jahre alt

Am 23. November 2004 startete World of Warcraft für Spieler in den USA. Bis heute ist es eines der erfolgreichsten MMOs und ein absolutes Phänomen. Am kommenden 23. November jährt sich die Veröffentlichung zum 12. Mal.

Einzigartig in dieser Form

Kaum ein anderes Spiel kann mit diesem Erfolg mithalten. Seit 12 Jahren begeistert World of Warcraft Generationen von Spielern, hat in seinen Glanzzeiten 12 Millionen Abonnenten aufweisen können. Hat man vermutet, dass der Hype um das Spiel irgendwann nachlassen muss, belehrte Blizzard immer wieder eines besseren. Trotz der mittlerweile sechs veröffentlichten Erweiterungen, verkaufte sich die neueste Erweiterung Legion direkt am ersten Tag über drei Millionen Mal und erhält äußerst positive Rezensionen. Kaum ein anderes Spiel kann eine solch lange Erfolgsgeschichte aufweisen.

Blizzard lädt zur Geburtstagsfeier

Spieler, die sich im Zeitraum vom 16. bis zum 30. November einloggen, erhalten neben dem jährlichen Geburtstagserfolg auch eine Belohnung in Form von zeitverlorenen Abzeichen, die gegen Belohnungen getauscht werden können, einem Gegenstand der für die Eventdauer die erhaltene Erfahrung und den Ruf erhöht und einer speziellen Eventquest. Diese Belohnung befindet sich im Briefkasten von allen eingeloggten Charakteren.

Jetzt auch lesen: Zahl der Abonnenten so hoch wie lange nicht mehr

Die zeitverlorenen Abzeichen, die Spielern schon aus den Zeitwanderung-Dungeons bekannt sind, können während des Events nach dem Abschluss der Eventquest gegen Belohnungen getauscht werden. Unter diesen Belohnungen gibt es zum Beispiel das neue und exklusive Corgi-Welpen-Haustier und ein „Edwin VanCleef“-Kostüm-Set, neben anderen tollen Gegenständen.

Die Legion muss besiegt werden

Natürlich gibt es außer dem Geburtstagsevent eine Menge zu tun. World of Warcraft: Legion lockt mit schön gestalten neuen Questgebieten, in denen man bis Level 110 aufsteigen und mächtige Artefaktwaffen immer weiter verstärken kann. Auf dem Höchstlevel warten zudem Worldquests, sowie neue Raids und Dungeons. Während die Helden versuchen, immer stärker zu werden, wartet die Bedrohung durch die Legion und andere Feinde an jeder Ecke. Mit einem kostenlosen Account kann man einen Charakter bis Level 20 spielen und das Spiel testen.