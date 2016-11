Mafia 3 mag nicht das beste Spiel sein, welches 2016 das Licht der Welt erblickte. Es mag nicht mal ein wirklich gutes Spiel sein, kommt eben auf den Geschmack an, doch niemand kann Take Two-Interactive den Verkaufserfolg nehmen, den sie mit dem Spiel erzielt haben.

4,5 Millionen Aufgelieferte Stück (Digitalverkäufe inbegriffen) und das in der ersten Verkaufswoche, ist schon ein schönes Stück. Dazu kann man den Jungs von Take Two nur gratulieren. Mit diesen Zahlen hat Mafia 3 die anderen Hauseigenen Giganten wie Borderlands, NBA 2K und sogar die Bioshock Reihe überholt.

Die Washington Post hatte dazu in einem Bericht folgendes zu sagen:

In an industry often criticized for endorsing the idea that the ‚default‘ person is a white male, the protagonist of ‚Mafia III,‘ Lincoln Clay, stands out. There have been other biracial characters and protagonists in video games before. But Hangar 13 put Lincoln – out for revenge against the Italian American mob that killed his own crime family – at the front of a major franchise and in such a way that his race was an essential part of his character.