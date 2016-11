Die perfekte Maus fürs Gaming – worauf kommt es an?

Gaming Mäuse müssen andere Ansprüche erfüllen als andere Mäuse. Es gibt sie in unterschiedlichsten Preisklassen und in zahlreichen Varianten. Wer bestmöglichen Gamingkomfort genießen möchte, kommt neben der restlichen Hardware (insbesondere Grafikkarte und Arbeitsspeicher) nicht um eine perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Maus herum. Doch was gilt es bei der Auswahl eines geeigneten Modells alles zu beachten und wodurch zeichnen sich gute Gaming Mäuse überhaupt aus? Der folgende kleine Ratgeber soll die wichtigsten Fakten beleuchten und Aufschluss geben.

Die Qual der Wahl

Die Maus ist neben der Tastatur das wichtigste Peripheriegerät fürs Zocken. Gerade dann, wenn man ein wenig mehr Geld in Hardware investiert, sollte man sich sicher sein, auch eine sinnvolle Investition getätigt zu haben. Wie bei so vielen Dingen ist Gaming-Maus nicht gleich Gaming-Maus und nicht überall wo Gaming-Maus draufsteht, ist auch eine drin. Zahlreiche Faktoren haben Einfluss darauf, ob die Maus für den jeweiligen Nutzer geeignet ist oder nicht. Zunächst einmal kommt es auf den Spieler Typ an.

Welcher Spielertyp bin ich?

Je nachdem ob man eher Shooter, RPGs oder Simulationen zockt, kommen unterschiedliche Gaming-Mäuse infrage. Weiterhin ist es wichtig die Frage zu klären, wie viel Zeit mit dem Zocken verbracht wird. Wer nur gelegentliche ein paar Stunden daddelt, hat andere Ansprüche an eine optimale Maus als ein Profispieler. Je öfter gezockt wird, desto wichtiger ist vor allem die Ergonomie. Shooter-Spieler legen zudem besonderen Wert auf die Präzision und Schnelligkeit der Maus, während RPG Zocker oft Zusatztasten für spezielle Kommandos benötigen. Auch wie man die Maus hält, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl der Maus. Grob gesagt gibt es hier drei verschiedene Typen:

Low-Sense-Spielertyp

Dieser Spielertyp legt die gesamte Hand auf die Maus. Man spricht hier vom sogenannten Palm-Grip.

Claw-Grip-Spielertyp

Dieser Spielertyp „krallt“ die Maus, legt aber dennoch den Handballen auf der Maus ab. Oft werden hier empfindlichere Mäuse bevorzugt.

Fingertip-Grip-Spielertyp

Fingertip-Grip-Zocker halten oft nur die Fingerspitzen an der Maus. Sie spielen oft auf sehr hoher Sensitivität und bewegen die Maus nur minimal.

Ergonomie

Gerade bei stundenlangen Sessions kommt es darauf, an nicht zu ermüden. Damit ist nicht einmal die geistige Ermüdung gemeint, sondern vielmehr, dass Handgelenke, Finger und auch Arme darunter leiden können, wenn man keine Maus mit optimale Ergonomie verwendet. Dabei muss die Maus bestmöglich zu der eigenen Hand passen. Gaming-Mäuse sind in zahlreichen Formen erhältlich, Handgröße und Handstellung haben einen genau so großen Einfluss auf die Wahl der Maus – wie auch der jeweilige Spielertyp. Neben der Größe und Form der Maus spielt auch das Gewicht eine große Rolle für das individuelle Empfinden. Modelle der oberen Preisklasse werden oft mit beiliegenden Gewichten verkauft, sodass man das Gewicht der Maus ganz auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Es lohnt sich im besten Fall verschiedene Modelle zu testen, um sich einen Eindruck vom Gefühl zu verschaffen.

Preiskategorien

Im Gegensatz zu anderer Hardware sind professionelle Gaming-Mäuse vergleichsweise günstig. Grob kann man die unterschiedlichen Modelle in 3 die Preiskategorien einteilen. Um die 30 Euro sollte man schon auf den Tisch legen, um eine solide Gaming-Maus zu erstehen. Mittelklasse Mäuse, die sich an die Ansprüche professioneller Gamer richten, kosten etwa 50 Euro. Wer mehr Geld investiert, setzt auf echte High End Mäuse, bei denen zahlreiche Zusatzfunktionen sowie hochqualitative optische Sensoren verbaut sind, die für absolute Präzision sorgen.

Wie man sieht, ist die beste Gaming-Maus immer eine höchst individuelle Angelegenheit. Unter dem vor-stehenden Link kann man sich einen guten Überblick über verschiedene am Markt erhältliche Modelle verschaffen.