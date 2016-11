freekickerz, Gronkh & co. – YouTuber Insights November 2016

Platz 10 – Dagi Bee

3.040.027 Abos | 589.351.577 Videoaufrufe | 359 Videos | Netzwerk: TubeOne

Vorbeigezogen an LeFloid mit insgesamt 3.040.027 Abos besetzt die Beauty-Bloggerin den 10. Platz im Ranking der größten Kanäle in Deutschland im November. Obwohl ziemlich viele Kontroversen durch das Netz geistern, die sich mit moralischen Aspekten der Vermarktungsstrategie solche Formate auseinandersetzen, kann der Erfolg dennoch nicht geleugnet werden. Frei nach dem rheinischen Motto „Man muss auch gönnen können“ enthalten wir uns jeglicher Kommentare und gratulieren.

Platz 9 – Simon Desue

3.058.291 Abonnenten | 406.481.327 Aufrufe | 355 Videos | Netzwerk: TubeOne

Ob Parodien oder Life-Style Videos, Simon Desue weiß mit seinen Videos zu begeistern und zu verärgern. Denn jede klickgenerierende Strategie ist ihm Recht um in den angesagtesten YouTube Trends zu landen. Mag liebt ihn oder hasst ihn. Dazwischen gibt es nichts und dieses Konzept geht auf. Jedenfalls reicht es für einen Platz in den Top 10 Youtubern in Deutschland im November 2016. Ob man sich darüber freuen kann…

Platz 8 – Majestic Casual

3.141.506 Abonnenten | 1.186.250.305 Aufrufe | 1.318 Videos | Netzwerk: Studio71

Wer Musik braucht, wird hier definitiv seinen Track für jede Stimmungslage finden. Majestic Casual bietet eine Vielzahl an Musik im Videoformat, welche ganze Massen begeistern. Nicht nur in Deutschland sondern auch international ist Majestic Casual bekannt und spielt sich mit seiner Musik in die Top 10 der größten YouTube Kanäle in Deutschland.

Platz 7 – YTITTY

3.154.095 Abonnenten | 759.190.302 Aufrufe | 373 Videos | Netzwerk: Mediakraft

Seit über einem Jahr schon ist das Trio nicht mehr auf YouTube aktiv, hält sich aber dennoch wacker in der Top 10 der größten YouTube Kanäle in Deutschland. Es ist schon eine Art Tribut, den Kanal auf der Liste mit aufzuführen. Immerhin hat YTITTY in seiner aktiven Zeit mit seinen Parodien und Sketchen begeistert und auch mit eigenen Songs die Charts erstürmt. Zurecht, wie wir finden.

Platz 6 – Kurz gesagt – In a Nutshell

3.177.355 Abonnenten | 168.244.305 Aufrufe | 52 Videos | Netzwerk: EndemolDE

Ein englischer Kanal in einem deutschen Ranking? Ja, es handelt sich um ein mehrköpfiges Team in München, welches Videos veröffentlicht, die aktuelle, wissenschaftliche und auch interessante Fragen beleuchtet und beantwortet. Dabei kommt jeden Monat ein Video, getreu nach dem Motto: Qualität > Quantität.

Durch die große und internationale Zielgruppe verzeichnet dieser Kanal daher auch deutlich mehr Reichweite.

Platz 5 – Apecrime

3.500.169 Abonnenten | 765.511.805 Aufrufe | 601 Videos | Netzwerk: TubeOne

Das Comedy-Trio, bestehend aus Cengiz, Andre und Jan bringen seit 2011 auf diesem Kanal Entertainment, Sketche, lustige Fakts und Songs. Dabei stechen neben den vielsagenden Titeln und Thumbnails auch die spezielle Art des Schnitts und die Regie sehr hervor und machen den entscheidenden Unterschied in diesem Business. Egal ob Wohnungen demoliert, Chicks geklärt oder wahnsinnige Challenges gestartet werden, das Trio hält sich ganz oben in der Liste der größten Youtuber in Deutschland.

Platz 4 – BibisBeautyPalace

3.851.907 Abonnenten | 1.040.412.230 Aufrufe | 414 Videos | Netzwerk: Check One Two Perfect

Knapp am Treppchen vorbei landet BibisBeautyPalace auf Platz Nr. 4. Zwei Beautykanäle in der Top 10 beweist schon, dass diese Szene im deutschen Raum erfolgreich sein kann und Bibi schlägt alle ihre Konkurrentinnen. Aber auch Trends, Life-Style Videos, Tutorials, Fakts und Pranks sind auf ihrem Kanal zu finden. Mehr geht nicht, daher sammelt sie auch eine große Zielgruppe um sich. Das Konzept geht auf – auch wenn der Kanal mit einer Menge Gegenwind kämpfen muss, denn auch hier häufen sich moralische Bedenken und Product Placement Kontroversen wie auch bei ihrer Kontrahentin Dagi Bee.

Platz 3 – Kontor.TV

3.901.023 Abonnenten | 3.636.297.871 Aufrufe | 1.628 Videos | Netzwerk: KontorRecords

Der dritte Platz geht an den zweiten Musik-Anbieter in der Top 10 der größten deutschen YouTube Kanäle im November 2016. Kontor.TV verzaubert wie auch Majestic Casual seine Zuschauer mit satten Beats, klaren Sounds und tollen Tracks. Mit dabei sind namhafte Interpreten wie Cro, DJ Antoine und R.I.O.. Ein verdienter dritter Platz und die Bronze-Medaille in der Top 10. Gratulation!

Platz 2 – Gronkh

4.290.949 Abonnenten | 2.014.763.685 Aufrufe | 8.721 Videos | Netzwerk: Studio71

Mit knapp 9.000 Videos und über 2 Billionen Videoaufrufen gehörte der bärtige Lets Player lange Zeit unangefochten an die Spitze der deutschen YouTube Kanäle. Nun landet der Gamer mit Herz auf dem zweiten Platz und sichert sich die Silber-Medaille in unserer Top 10. Aber ein Grund zur Trauer ist der Abstieg vom ersten auf den zweiten Platz keineswegs, denn wer Gronkh alias Erik Range kennt, der weiß, dass ihm Menschen, Gesichter und Geschichten mehr bedeuten als Zahlen, Reichweite und Klicks. Seit über 6 Jahren beschert uns der sympathische Brummbär eine Reihe an Lets Plays, VLOGs und vielen anderen Videos in denen er die Massen begeistert, fasziniert und berührt. Wir danken für diese geile Zeit und sind stolz ein solches Vorbild für Jung und Alt ganz oben am Lets Player Sternenhimmel zu wissen.

Platz 1 – freekickerz

4.879.741 Abonnenten | 1.235.401.161 Aufrufe | 1.096 Videos | Netzwerk: AthletiaSports

Und Platz 1 geht an einen eher unbekannten Kanal – zumindest im deutschen Raum. Was hat dieser Kanal dann in einer Top 10 für deutsche Kanäle zu suchen? Nun, weil er Deutsch ist. Zwar ist der Großteil seiner Abonnenten aus internationalen Gegenden aber genau das macht den Erfolg dieses Kanals aus. Wo sich außer den Musikkanälen die Inhalte sich auf deutsche Zuschauer bezogen, ist freekickerz einen Schritt weiter gegangen und hat mit einem englischen Konzept auch internationale Zielgruppen bedient – und das mit großem Erfolg. Ob Tutorials, Tricks, Tests oder Challenges für den Ballsport. Fußball, der beliebteste Sport der Welt zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Damit stößt freekickerz den ewigen Gronkh von seinem Thron und zieht vorbei auf Platz 1. Wir gratulieren zu dieser Leistung und der Goldmedaille.