Destiny 2: Auch für PC erhältlich?

Erneut wurde sich zu dem ThirdPerson-Shooter Destiny 2 von Activision geäußert. Der Release im Jahr 2017 ist noch nicht genauer eingegrenzt und wird er auch vorerst nicht, da sich der Entwickler keinen Druck machen möchte.

Mit der Aussage, dass Destiny 2 noch mehr Nutzer ansprechen soll, hat Eric Hirshberg von Activision viel Raum zum Vorstellen und Wünschen gelassen. Was meint er wohl damit? Soll Destiny auf neuen Plattformen verfügbar sein, oder soll das Thema des Spiels aufgefächert werden?

Erweiterung für Destiny 1: Für Dezember 2014 angekündigt

Destiny am PC, das wäre zumindest schon mal eine Vergrößerung der Community. Jetzt kommen dann natürlich neue Fragen auf. Destiny ist ein 100% Onlinegame, können also z.B. Playstationspieler und PC Spieler zusammen zocken, oder ist es auf die Plattformen beschränkt? Die Konsolenspieler hätten auf jeden Fall vorerst keinen Nachteil, zumindest war im ersten Teil der PVP-Modus auf Arenen beschränkt und man konnte anderen Spielern nicht in den Welten auflauern. Es wäre immerhin mal einen Gedanken wert, jedoch werden wir eine sichere Antwort wahrscheinlich erst Anfang bis Mitte 2017 bekommen, wenn das Spiel offiziell angekündigt wird.

Jedenfalls kam der erste Teil von Destiny bei der Community ziemlich gut an. Laut Eric Hirshberg kamen sie mit dem Entwickeln von Zusatzcontent gar nicht hinterher, weil die Community überhaupt nicht genug bekam. Also standen sie vor einer Art Aktualisierungsproblem, welches sie angeblich jetzt gelöst haben. Das Universum soll immer auf dem aktuellen Stand bleiben, damit auch der aktivste Spieler nicht in den Leerlauf kommt. Darauf wird momentan auch der Fokus gesetzt, deshalb kann sich wie oben schon erwähnt, Activision noch nicht auf einen genauen Tag festlegen.