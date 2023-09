Warum könnte EA FC 24 das beste Event im Frauenfußball sein?

In etwa einem Jahr könnte EA FC 24 eine der größten Veröffentlichungen in der Geschichte der FIFA-Serie werden. Wenn die Serie mit diesem Begriff bezeichnet wird, könnte jemand vielleicht eine Grimasse ziehen, besonders wenn man bedenkt, dass EA Sports nach dem Scheitern der Gespräche mit dem Fußballverband einen Neustart der Marke angestrebt hat. Mit dem kommenden Spiel wird sich Ihr Lieblingssport jedoch grundlegend ändern, was auch bei eSport Wetten zu erleben sein wird.

EA Sports kündigt bahnbrechende Veränderung in Ultimate Team an

Als EA Sports ankündigte, dass männliche und weibliche Fußballspieler in Ultimate Team gemeinsam auf dem Platz stehen würden, löste dies einige interessante Reaktionen in den sozialen Medien aus. Eine Gruppe von Fans zeigte sich interessiert und positiv gestimmt, da Ultimate Team nach Jahren endlich eine bemerkenswerte Ergänzung erhält. Auf der anderen Seite gab es viele, die sich über diese Änderung aufregten. Allerdings könnte der Einfluss von EA FC 24 das Frauenspiel massiv fördern. Da die neue Version einen Monat nach Spaniens Erfolg bei der Weltmeisterschaft 2023 auf den Markt kommt, hätte das Timing nicht besser sein können. Der Frauenfußball hat in den letzten zwei Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erlebt, was die Entstehung organisierter Nationalmannschaften in mehreren Ländern bestätigt. Dennoch sind Frauen mit ehrwürdigen Karrieren und tadellosen Leistungen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen nach wie vor unbekannt. Das liegt vor allem an der geringeren Attraktivität dieses Sportssegments und nicht an feldspezifischen Problemen.

Revolution im Sport und die Macht der FIFA-Community

Was EA FC 24 möglicherweise bewirken kann, ist eine völlige Neugestaltung des Sports. Sicherlich wird es Hasser und Kritiker geben, die schnell mit ihrer Meinung herausrücken werden. Aber wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, wird eine große Mehrheit sicherlich gerne die Karten von Superstars wie Alexia Putellas oder Nadine Kessler nutzen, um im Spiel zu dominieren. Die Situation im Spiel zeichnet sich durch ihren überraschungsvollen Charakter aus. EA Sports hat bereits am 11. September die Bewertungen für die 12 besten Frauenkarten veröffentlicht, und alle sehen fantastisch aus. Jede Spielerin kann in verschiedenen Ultimate Team-Kadern wertvolle Aufgaben erfüllen. In jedem FIFA-Spiel gibt es eine spezielle Meta als Inhaltstaktik, die von bestimmten Fußballern dominiert wird, die im echten Leben vielleicht nicht sehr auffällig sind. Lois Openda ist ein klassisches Beispiel für einen Spieler, der in FIFA 23 aufgrund seiner hervorragenden Schnelligkeit unglaublich beliebt wurde. Ähnlich wurde Kheprem Thuram während der TOTS-Promo zu einem Favoriten. Keiner dieser beiden Namen ist im echten Leben ein Superstar, aber sie sind in der Community sehr bekannt und akzeptiert.

Die Zukunft der Frauenkarten in EA FC 24

Ein ähnliches Schicksal könnte auch den Frauenkarten bevorstehen. In Anbetracht des relativ geringen Bekanntheitsgrads des Frauenspiels sind die Chancen auf eine solche Bekanntheit sogar noch größer. Einige dieser Karten könnten über Nacht zu Stars in der EA FC 24-Community werden. Die Entwickler wollen dafür sorgen, dass sich die Karten der Fußballerinnen im Spiel nicht minderwertig anfühlen. Zum Beispiel werden die meisten dieser Karten eine kleinere Statur haben, so dass die Engine entsprechend reagieren muss. Unabhängig davon, wie eine Karte aussieht, wird die Community sie nur schätzen, wenn sie in der Spiel-Engine gut funktioniert. Außerdem ist die Team-Chemie ein entscheidender Faktor, da männliche und weibliche Karten, sofern es sich nicht um Icons handelt, keine gemeinsamen Liga-Boni erhalten. Es muss genügend Auswahlmöglichkeiten für die Spieler geben, damit sie mehr Karten von Fußballerinnen verwenden. In Ultimate Team gibt es jedes Jahr zahlreiche Promos, und der diesjährige Rausch beginnt am 22. September mit dem Nike Mad Ready-Event. Jede EA FC 24-Promo sollte eine angemessene Vielfalt und Ausgewogenheit zwischen den Karten für Männer und Frauen aufweisen. So haben die Spieler mehr Auswahl und können beide Karten in den Matches einsetzen.