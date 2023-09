Online Lotto als Alternative zu Sportwetten

Die Sportwetten-Welt ist voller unberechenbarer Wettbewerbe und von Adrenalin bei Entscheidungen geprägt, es ist außerdem zumeist nur mit der passenden Strategie möglich, auf das richtige Pferd zu setzen. Doch was ist, wenn wir dir sagen, dass es eine Alternative zu den nervenaufreibenden Wetten gibt? Online Lotto, wie zum Beispiel bei Lottoland, entpuppt sich immer mehr als König der Glücksspiele und zieht jährlich Millionen Tipper in seinen Bann!

Was sind die Vorteile von Online Lotto gegenüber Sportwetten?

Der größte Vorteil liegt in der Verlässlichkeit des Ergebnisses! Während bei Sportwetten alles von der Verfassung des Teams oder Einzelsportlers abhängt, ist beim Lotto das Ergebnis vollständig zufällig. Das bedeutet, dass beispielsweise jeder Spieler beim Lotto 6 aus 49 mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 : 140 Mio. die gleichen Chancen auf den Jackpot hat, unabhängig von Faktoren wie Erfahrung und Kenntnis des Sports.

Sportwetten versprechen im Vergleich zum Online-Lotto teilweise deutlich geringere Gewinne. Ohne Frage gibt es vereinzelte Ausnahmen, wie der 35-jährige Kenianer im Jahr 2018 unter Beweis gestellt hat. Mit einem Einsatz von 81 Cent in der Sportpesa-Lotterie hat der junge Glücksspieler eine stolze Summe von 1,08 Millionen Euro gewonnen, aber im Vergleich mit Lotto-Jackpots sind das meistens Peanuts. Erst kürzlich knackte ein Deutscher den Eurojackpot und entführte 120 Millionen Euro nach Schleswig-Holstein!

Abgesehen davon hat Online-Lotto auch in puncto Bequemlichkeit die Nase vorn. Je nach Lotterie zieht die Losfee zwei- bis dreimal pro Woche die Glückszahlen. Tippspieler können bequem von zu Hause aus über die Online-Lotterie Lottoland am Spiel teilnehmen. Hierzu wählen sie ganz einfach die passende Lotterie, setzen ihr digitales Kreuzchen und lehnen sich entspannt zurück, bis die Ziehungsergebnisse per E-Mail eintreffen. Es gibt auch keine Notwendigkeit, sich mit komplexen Quoten und Statistiken auseinanderzusetzen oder sich über die Auswirkungen von Verletzungen von Spielern oder anderen Faktoren Gedanken zu machen.

Ein Vergleich der Gewinnchancen bei Sportwetten und Online Lotto

Die Chancen, den Jackpot zu knacken, sind zumeist relativ überschaubar und lassen sich anders als bei Sportwetten nicht beeinflussen! Bei Sportwetten spielen die Quoten eine erhebliche Rolle, je höher diese sind, desto höher ist auch die potenzielle Auszahlung. Bei Sportwetten wird die Quote als Multiplikator des Einsatzes bezeichnet, der im Falle eines erfolgreichen Tipps den Gewinn bestimmt. Die Höhe der Quote steht in direktem Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit des Wettereignisses.

Beispiel: Die Quote 1 hat die Wahrscheinlichkeit 100, das bedeutet, bei einem Gewinn erhältst du für jeden eingesetzten Euro zwei Euro zurück.

Beim Online-Lotto ist die Sache von vornherein klar! Zur Veranschaulichung haben wir für dich, fünf der beliebtesten Lotterien inklusive der Gewinnwahrscheinlichkeiten auf den Jackpot zusammengefasst:

Lotto 6aus 49 – 1:139.838.160

Eurojackpot – 1:139.838.160

EuroMillions – 1:139.838.160

El Gordo – 1:100.000

Powerball – 1:622.614.630

Überdies gibt es beim Lotto oft mehrere Gewinnklassen. So kannst du auch dann noch ein lukratives Sümmchen gewinnen, wenn du nur einige Zahlen richtig ausgewählt hast. Dies erhöht deine Chancen, nach der Ziehung nicht mit leeren Händen auszugehen.

Besteht eine Möglichkeit, dennoch die Chancen auf den Jackpot zu erhöhen?

Jetzt wirst du dich sicherlich fragen: Es gibt doch immer einen kleinen Kniff, Wahrscheinlichkeiten zu beeinflussen, nicht wahr? Eine direkte Einflussnahme gibt es leider nicht – jedoch kannst du indirekt deine Gewinnchancen maximieren.

So kannst du deine Chancen, beispielsweise beim Lotto 6aus49, mit nur wenigen Klicks durch die zusätzliche Teilnahme am Spiel77, Super6 und der Glücksspirale deutlich erhöhen! Halte auch die Augen nach bestimmten Promoaktionen (zwei Tippfelder für 1,20 €) deiner Online-Lotterie offen. Den ein oder anderen gesparten Euro kannst du in eine weitere Lotterie setzen.

Vielleicht ziehst du auch ein Lotto-Abo in Betracht? Bei Anbietern wie Lottoland besteht jederzeit die Möglichkeit eines abzuschließen. Dort kannst du einmalig deine Kreuzchen auf dem Tippschein platzieren und automatisch an den Ziehungen deiner Wahl teilnehmen – einige Anbieter versprechen dir sogar einen dauerhaften Rabatt im Vergleich zum Einzelschein. Es gibt also ein paar Faustregeln, die du beachten musst und vielleicht schmückt demnächst dein Jackpotgewinn die News!