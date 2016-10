Wolfenstein: New Colossus: Neuer Hinweis auf Fortsetzung von The New Order

Nachdem schon Bethesda auf der E3 2016 einen Nachfolger zu Wolfenstein – The New Order angeteasert hatte, gibt es weitere neue Informationen zum noch nicht offiziell angekündigten Nachfolger.

Wolfenstein freut sich einer sehr großen Beliebtheit. Daher ist es auch nicht schwer verwunderlich, dass ein neuer Teil in Arbeit sein soll. Angekündigt ist bisher aber leider noch nichts. Jetzt gibt es aber zum Glück neue Informationen zu der möglichen Fortsetzung von Wolfenstein – The New Order.

Brian Bloom der Synchronsprecher von B.J. Blazkowicz, dem Protagonisten von Wolfenstein – the New Order hat in einem Interview einen sehr deutlichen Hinweis zur Entwicklung der Fortsetzung des Shooterhits gegeben.

„Wenn du dir Bethesdas Lineup zur E3 2016 anschaust, da gab es diesen Titel, auf den in einer coolen Art hingewiesen wurde. Das hat ein kleines Lauffeuer entfacht. Diese subtile, sehr einfache DOS-Anzeige, die die Spiele aufreiht. Vielleicht arbeiten wir gerade daran, während wir uns hier unterhalten.“

Das Machine Games Interesse an einer Fortsetzung zu Wolfenstein – The New Order hat, ist schon länger bekannt. 2014 hatten die Entwickler schon bekannt gegeben das sie gern ein weiteres Spiel der Reihe machen möchten.

Jetzt heißt es also abwarten. Vielleicht kommt bald die große Ankündigung zur Fortsetzung eines der wohl besten Shooter der letzten Jahre!